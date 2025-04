Apagão geral pode deixar estradas sem semáforos: PSP partilha avisos!

Com um apagão geral a afetar Portugal e outros países da Europa, as estradas podem ver-se sem semáforos. Perante a consequente perigosidade desta falha, a Polícia de Segurança Pública (PSP) já lançou alguns avisos, recordando que a segurança no trânsito depende de todos.

Com a falta de eletricidade geral verificada em todo o país, a PSP está a alertar que os semáforos podem deixar de funcionar e a iluminação pública pode, também, falhar.

Perante este cenário, o trânsito torna-se um desafio ainda maior, pelo que a PSP anunciou que vai reforçar a segurança nas estradas.

Além disso, as autoridades lançaram, por via de uma publicação no Instagram, uma série de conselhos para os condutores, num momento em que a atenção deve ser redobrada:

Respeite as orientações da PSP no terreno.

Reduza a velocidade e redobre a atenção.

Priorize a circulação segura: a sua calma salva-vidas.

Em cruzamentos sem sinalização, dê prioridade à direita.

Evite deslocações desnecessárias.

No final da publicação, a PSP alerta que "a segurança não pode apagar".