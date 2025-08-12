Google muda interface do Android Auto para ter menos distrações

A Google está a tentar tornar a interface do Android Auto mais intuitiva e com uma utilização mais simples. Nem sempre estes passos são dados de forma a que agrade a todos, mas os testes assim querem conseguir. A mais recente novidade irá trazer menos distrações e permitir que todos se possam concentrar na condução.

Google muda interface do Android Auto

Logo após integrar o Modo Limpar no Android Auto, a Google atualizou-o com algumas alterações no media player que não foram muito bem recebidas. Assim, é altura de melhorar a gaveta de apps para facilitar a utilização do Android Auto.

Entretanto, foi descoberto que a Google tem planos para aumentar o número de colunas disponíveis na gaveta de aplicações do Android Auto. Isto reduzirá o tempo que se gasta a navegar pelas diferentes páginas de aplicações instaladas no carro. Atualmente, o Android Auto exibe um total de quatro ou cinco colunas nesta gaveta, e o número depende do tamanho do ecrã do carro.

Na análise do Android Auto APK, é possível ver como a Google aumentou o número de colunas na gaveta de aplicações para sete no total. Isso aumenta o número de aplicações disponíveis com o toque de um dedo. Uma melhoria significativa e lógica, dado o tamanho grande de alguns ecrãs que alguns fabricantes de automóveis instalam nos seus painéis.

Interface com mais ícones e menos distrações

Uma atualização que deverá ser lançada para alguns utilizadores irá em breve reduzir as distrações. Isso permitirá tocar numa aplicação em vez de ter de se virar a página para lhe tocar. Mais aplicações disponíveis significa que é possível esquecer de ter várias páginas na gaveta de aplicações. Com um gesto rápido, pode-se responder a mensagens ou alternar entre as aplicações que reproduzem a música.

Como se pode ver nas imagens partilhadas, a gaveta comporta até 21 aplicações em simultâneo, enquanto que no formato atual de cinco colunas, apenas comporta 15 aplicações. Isto depende sempre do tamanho do ecrã, pois poderá ter apenas quatro ou 12.

Foi ainda partilhada outra captura de ecrã que mostra seis colunas na interface do Android Auto, deixando claro que esta atualização irá reduzir as distrações do condutor, especialmente em carros com ecrãs grandes. Infelizmente ainda não existe uma ideia de quando é que a Google tem planos para o seu lançamento.