Perseidas: o desafio de fotografar estrelas cadentes a 400 km de altitude

Esta semana será especial: vem aí uma chuva de estrelas. Para o deixar de cabeça no ar e olhar fixo no além, prepare-se para observar, na noite de terça para quarta-feira, de 12 para 13 de agosto, o espetáculo das Perseidas!

Perseidas são muito difíceis de captar

As Perseidas são uma das chuvas de meteoros mais conhecidas e observadas no hemisfério norte, recebendo este nome porque o seu radiante, o ponto do céu de onde parecem surgir, localiza-se na constelação de Perseu. O fenómeno ocorre todos os anos entre o final de julho e meados de agosto, com o pico normalmente entre 11 e 13 de agosto.

Este espetáculo já foi captado por vários satélites, mas apenas três astronautas conseguiram registar a chuva de meteoros a partir da Estação Espacial Internacional.

Como será ver uma estrela-cadente a partir da Estação Espacial Internacional?

Se já é difícil observar as Perseidas cá em baixo, mesmo existindo guias para o fazer, captá-las a partir do espaço, deslocando-se a 27.600 km/h, quando as Perseidas passam a oito vezes essa velocidade e se incendeiam em apenas um segundo, exige paciência. Mas pelo menos três astronautas conseguiram: dois norte-americanos e um russo, cada um com um estilo muito particular.

O ex-astronauta da NASA, engenheiro de voo da Expedição 28, tirou esta fotografia a 13 de agosto de 2011, durante a chuva de meteoros das Perseidas. A Estação Espacial Internacional sobrevoava a China, a cerca de 400 quilómetros a noroeste de Pequim, quando Garan conseguiu imortalizar o clarão de uma Perseida a queimar-se na atmosfera terrestre.

A Estação Espacial Internacional é um camarote por excelência

A fotografia não foi fruto do acaso. O astronauta posicionou-se na cúpula da Estação Espacial Internacional (ISS) com a sua câmara precisamente durante o pico de atividade das Perseidas.

O brilho verde e amarelo visível entre a Terra e o vazio do espaço é a luminescência da atmosfera: átomos e moléculas que se excitam com a luz solar durante o dia e libertam essa energia à noite. Quanto ao intenso brilho azul sob os painéis solares da estação, é o amanhecer.

Conhecido por ter passado um ano no espaço para se comparar com o seu irmão gémeo Mark, o ex-astronauta norte-americano também aproveitou a Expedição 44 para tirar fotografias. A 12 de agosto de 2015, Kelly captou uma imagem das estelas deixadas pelas Perseidas em fotografias de longa exposição. Sem a presença da Lua, o céu estrelado destaca-se quase mais do que o nosso planeta.

A partir da perspetiva da ISS, que orbita a Terra a cerca de 400 quilómetros de altitude, meteoros como as Perseidas passam por baixo, aquecendo até à incandescência. Os brilhantes grãos de pó viajam a cerca de 60 quilómetros por segundo, desintegrando-se a cerca de 100 quilómetros acima da superfície terrestre.

O cosmonauta russo, que já viajou cinco vezes ao espaço e é a pessoa que mais dias passou fora da Terra (1.111), também registou a sua própria fotografia de uma perseida.

Fê-lo a 9 de agosto de 2024, a partir da Estação Espacial Internacional. E, embora a cidade ao fundo apareça ligeiramente tremida, o detalhe com que captou a estrela-cadente torna-a numa imagem icónica.

Acredita-se que se trate de uma perseida pela data. Estes meteoros são partículas libertadas pelo cometa Swift-Tuttle ao longo da sua órbita, que, nesta altura do ano, passa suficientemente perto da Terra para que sejam puxadas pelo campo gravitacional do planeta.

O pico de atividade ocorre em meados de agosto, mas é possível observar as Perseidas desde o final de julho até ao início de agosto, em pleno verão no hemisfério norte, o que as torna na chuva de meteoros mais popular deste lado do mundo.