WhatsApp testa novidade para verificar links e evitar impostores

O WhatsApp quer sempre garantir a maior segurança possível aos utilizadores. Assim, a Meta está a preparar uma funcionalidade para incluir links verificados para perfis do Instagram ligados através da Central de Contas do Meta para reduzir o roubo de identidade. Esta é uma novidade importante do WhatsApp para evitar impostores.

Novidade para verificar links

O Meta trabalha numa nova funcionalidade no WhatsApp para iOS que permite aos utilizadores adicionar links de perfis verificados do Instagram. Isto faz parte de um esforço mais amplo para levar o recurso às plataformas Android e iOS.

A funcionalidade permite que os utilizadores adicionem um selo de verificação ao lado do link do Instagram para confirmar que este pertence realmente ao utilizador, reduzindo o risco de falsificação de identidade. De momento, não há forma de verificar um link de perfil, o que significa que um utilizador mal-intencionado pode adicionar um link ao perfil de uma celebridade e enganar outras pessoas.

Num mundo onde os problemas de confiança online estão a crescer, esta será uma adição bem-vinda ao WhatsApp. Para verificar um link de perfil do Instagram, os utilizadores terão de ligar a sua conta do WhatsApp à Central de Contas do Meta. A Central de Contas é um hub centralizado para gerir experiências conectadas em todas as aplicações Meta, incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp.

Meta quer evitar impostores

A utilização da Central de Contas para verificação é totalmente opcional, sendo que os utilizadores têm ainda a opção de adicionar links não verificados. Os utilizadores que decidam continuar a utilizar links de perfil não verificados não terão o novo selo de autenticidade. Isto força os utilizadores a confiar no seu próprio julgamento para determinar se um link é fiável.

A nova funcionalidade cria um sistema de confiança de dois níveis na plataforma, o que pode ser útil para a segurança dos utilizadores, mas aumenta a centralização do Meta, obrigando o utilizador a utilizar a Central de Contas para obter o selo.

O recurso continua em desenvolvimento e será lançado numa atualização futura. Ainda não está disponível para a maioria dos utilizadores beta, mas espera-se uma expansão mais ampla antes de chegar a todos. Ainda não há um calendário de lançamento específico disponível. O WABetaInfo refere que apenas o Instagram é compatível de momento, mas outros serviços poderão ser compatíveis no futuro.