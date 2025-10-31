Data Breach Observatory: Proton diz-lhe se os seus dados estão à venda na Internet

A Proton, empresa conhecida por se focar na privacidade com produtos como o Proton Mail e o Proton VPN, acaba de lançar o Data Breach Observatory (Observatório de Fugas de Dados). Esta é uma nova ferramenta criada para combater a crescente onda de ciberataques e alertar as vítimas para o roubo dos seus dados.

Data Breach Observatory da Proton

O objetivo desta iniciativa é revelar a verdadeira escala dos riscos digitais ao monitorizar e reportar as fugas de dados com base na informação que é vendida e trocada na dark web. Com a nova plataforma, a Proton consegue detetar os vazamentos de dados mais rapidamente do que a maioria das empresas, muitas vezes antes de o ataque ser tornado público.

Isto oferece um tempo de reação vital para que utilizadores e organizações possam agir, proteger os seus sistemas e alertar os clientes afetados. O Observatório foi criado para dar às organizações e aos indivíduos as ferramentas necessárias para se protegerem.

Pequenas empresas são alvo principal

O primeiro relatório do Observatório, que investigou incidentes de 2025, revela um padrão claro nos ataques:

Pequenas e Médias Empresas (PMEs) são o alvo preferencial. Cerca de 71% das fugas registadas afetaram empresas com menos de 250 funcionários. O raciocínio é que, embora o lucro do ataque possa ser menor, a invasão é muito mais fácil devido à menor quantidade de defesas de segurança.

Comércio e Tecnologia em Risco. O setor mais visado foi o comércio e as vendas a retalho (25,4% dos ataques), seguido de perto pelas empresas de tecnologia (15%) e media e entretenimento (11%).

Os dados pessoais mais roubados

A análise detalhada sobre os mais de 300 milhões de registos expostos este ano na dark web confirmou que:

Endereços de e-mail aparecem em 100% dos casos analisados.

aparecem em 100% dos casos analisados. Nomes completos estão presentes em 90% das fugas.

estão presentes em 90% das fugas. Palavras-passe foram comprometidas em quase metade dos incidentes (49%).

O Data Breach Observatory, desenvolvido em parceria com a Constella Intelligence, será um recurso de atualização contínua. Além de divulgar relatórios, esta monitorização permitirá à Proton integrar o sistema nos seus produtos, como o Proton Pass, para alertar os utilizadores em tempo real se as suas credenciais aparecerem à venda. Isto é um passo crucial para ajudar as pessoas a prevenir roubos de identidade e perdas financeiras.