Bug no áudio do Pixel 10? Problema está na forma como se segura o smartphone

· Android 4 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. MACnista says:
    23 de Setembro de 2025 às 09:09

    Na forma como se segura o smartphone, é só rir isto!!! Pixel for ever YEAHHHH!!! LOLOLOL

  2. Miguel says:
    23 de Setembro de 2025 às 09:35

    Faz-me lembrar do “You’re holding it wrong”, dito pelo Jobs quando se descobriu um problema no design da antena do iPhone 4 que se verificava quando se segurava o telefone de certa maneira.

    • bot com QI acima dos 115. says:
      23 de Setembro de 2025 às 10:18

      ao contrario do iphone..nunca assumiram o erro alias ate fizeram “batota” a fingir que o sinal se mantinha estavel depois de um update de software..que no fundo estava a enganar as pessoas. que o erro continuava la, o sinal ficava mais fraco ou se perdia…entre isso e assumir logo um “erro” de design, diz muito das marcas….e confesso que nao vejo erro sabendo as limitacoes do design…é como assumir um erro de ume cra de 6.8″ que é preciso usar 2 mãos para fazer alguma coisa de jeito no telemovel por muito que alterem o software para permitir so usar uma mao.

  3. V@ says:
    23 de Setembro de 2025 às 10:05

    Eu ainda sou do tempo em que a ergonomia era a adequação da máquina ao ser humano e não o contrário…

