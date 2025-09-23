Bug no áudio do Pixel 10? Problema está na forma como se segura o smartphone

Os Google Pixels e os bugs estranhos têm uma longa história, que acaba depois por afetar os utilizadores. Apesar das melhorias a cada geração, falhas inexplicáveis ​​ainda aparecem. Uma nova veio agora a público e foca-se no áudio do Pixel 10. Mas, afinal, o problema é como se segura o smartphone da Google.

Há um novo bug no áudio do Pixel 10 da Google?

Os utilizadores dos Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL estão a deparar-se com problemas que vão desde um ecrã "com nevoeiro" a chamadas de emergência erráticas e falhas no Android Auto. Outro bug, mais subtil e irritante, está a prejudicar as gravações de vídeo. Picos repentinos de volume ao fazer zoom. A causa não é o software, mas sim uma escolha de design que a Google fez para gamers.

O caso foi revelado por Artem Russakovskii recentemente. No seu Pixel 10 Pro XL, notou um comportamento bastante estranho. Durante filmagens, cada vez que aumentava ou diminuía o zoom, o áudio do vídeo sofria um pico repentino de volume durante um segundo antes de voltar ao normal. Um defeito particularmente desagradável que pode arruinar uma filmagem.

Após uma sessão com as equipas de engenharia da Google, o mistério foi resolvido, e a causa é tão surpreendente quanto inesperada. Para compreender o problema, é necessário analisar o layout do smartphone. No Pixel 10 Pro XL, a Google inverteu a posição do microfone e dos altifalantes inferiores em comparação com o Pixel 9.

Afinal o problema é como se segura o smartphone

A intenção era interessante e compreensível. No modo paisagem para jogos, os utilizadores já não correm o risco de cobrir o altifalante com a mão direita. Uma boa ideia para o conforto durante os jogos, sem dúvida. No entanto, esta alteração teve um efeito secundário completamente inesperado. Foi ela própria que causou o bug de ganho de áudio que muitos utilizadores estavam a enfrentar nos seus vídeos.

Ao segurar o Pixel 10 com a mão direita e usar o polegar para fazer zoom, há uma probabilidade de bloquear acidentalmente o microfone inferior. Ajustar a pega para fazer zoom altera a pressão no microfone, causando os picos de volume. A solução para evitar este problema é rodar o telefone 180 graus para gravar. Esta nova pega evita que o polegar cubra o microfone e elimina os saltos de som.

O verdadeiro problema é que isto não é uma solução. Para a maioria das pessoas destras, a forma "natural" de segurar o smartphone durante a filmagem é precisamente a causa do problema. Pedir aos utilizadores que mudem um hábito tão enraizado é simplesmente irrealista.