Android Auto recebe novo design na interface e será mais simples de usar de dia

A Google I/O esteve repleta de anúncios relacionados com o Gemini e a IA. A gigante, no entanto, teve também tempo para anunciar algumas novidades para o Android Auto. Mostrou como será possível utilizar qualquer aplicação, incluindo plataformas de streaming. No entanto, uma surpresa surgiu agora na Interface e tudo vai mudar.

Android Auto recebe novo design

Vários dias após o evento inicial da sua conferência para programadores, a Google também mostrou outra mudança que chega ao seu sistema automóvel. O Android Auto vai finalmente ter um modo mais limpo. A empresa confirmou que os utilizadores terão a opção de alterar os tons de azul-escuro e profundo de alguns elementos do sistema para tons de cinzento mais brancos e claros.

De facto, segundo as imagens publicadas pela própria Google, pode-se ver como o modo claro do Android Auto é aplicado em praticamente todas as secções da interface. Isto inclui tudo, desde a barra de navegação ao menu de definições, ou até mesmo em aplicações como o Google Maps.

Interface será mais simples de usar

Numa das imagens, é possível ver como a gaveta de aplicações tem um fundo completamente branco, enquanto o ecrã inicial mostra diferentes widgets, como o Google Maps, também num tom branco. Além disso, pode-se facilmente perceber a diferença relativamente ao tom escuro. É claro que a tonalidade branca do Android Auto se adapta a diferentes tamanhos de ecrã.

Embora as imagens mostrem como será este modo claro no Android Auto, ainda há muitas questões que a Google não confirmou. A primeira é quando este recurso será lançado. A empresa não confirmou nada a este respeito. O modo claro não está entre as novidades anunciadas pela Google para o sistema do seu carro. Isto significa que os programadores ainda precisam de adaptar as suas aplicações a este novo estilo.

Tema claro para suar de dia

Também não existem detalhes sobre como este modo será ativado no Android Auto. Ou seja, embora o modo de cor possa ser alterado nas definições do sistema, não é claro se a Google também permitirá que seja ajustado automaticamente; seja em função do horário definido pelo utilizador ou com um modo que coincida com o acionamento das luzes.

De qualquer forma, um modo claro no Android Auto é muito bem-vindo. Isto sobretudo tendo em conta que pode ajudar a visualizar melhor o conteúdo em alturas em que a luz do dia é muito forte e incide sobre o veículo.