Telegram ainda é seguro? Entregou dados de 22.777 utilizadores em três meses

O Telegram está novamente na mira das autoridades. A plataforma foi criada há 12 anos como uma aplicação “mais segura do que as mensagens do WhatsApp e do Line”. A situação é muito diferente mais de uma década depois. Agora, aplicação de mensagens tem um novo compromisso com a transparência, pelo que entregou dados de 22.777 utilizadores no primeiro trimestre do ano.

Telegram ainda é seguro?

Esta não é uma prática nova; O Telegram entregou a informação de 5.826 utilizadores no mesmo período de 2024. Este ano, é mais do triplo do número. Só nos Estados Unidos, houve 576 pedidos de autoridades no primeiro trimestre de 2025, conforme os relatórios de transparência do país. Em Portugal esse número de pedidos foi de 51.

A rede social de Pavel Durov alegou que “resistiria às exigências do governo” e atraiu pessoas que queriam sentir-se seguras. Isso partilhando as suas opiniões políticas em locais como a Rússia e a Bielorrússia. Tudo mudou com a detenção do seu CEO no ano passado em França, sob acusações de promover a pirataria na plataforma.

Entregou dados de 22.777 utilizadores

O Telegram tornou-se uma ferramenta para os cibercriminosos, com milhares de canais a divulgar todos os tipos de conteúdo sem licença, fraudes com criptomoedas e outras fraudes. Alguns grupos chegaram a ter 200 mil membros, mas Pavel Durov negou as acusações. A app foi alvo de controvérsia nos últimos meses, até que foi obrigada a atender aos pedidos das autoridades. Começou a entregar os dados dos utilizadores.

O Telegram esclarece que as contínuas mudanças nas suas políticas ao longo do último ano “devem dissuadir os criminosos”. A rede social alerta que os colaboradores da plataforma monitorizam os conteúdos partilhados e removem os canais que não cumprem as regras de utilização.

Tudo aconteceu em apenas três meses

O Telegram revelou que enquanto 99,999% dos utilizadores do Telegram não têm nada a ver com estes crimes, os 0,001% envolvidos em atividades ilícitas criam uma má imagem para toda a plataforma. Isso coloca em risco os interesses dos quase mil milhões de utilizadores. Esta mensagem surgiu durante a apresentação das alterações aos seus termos de utilização e política de privacidade.

A plataforma enfrenta acusações em França de interferir em processos eleitorais como os da Roménia. Este serviço tem uma estrutura com centenas de canais com milhares de pessoas. Estes partilham transmissões em direto de partidas e links para plataformas ilegais. As autoridades procuram contrariar isto, mas a rede social continua a ser um dos seus pontos fracos na guerra contra a pirataria no futebol.