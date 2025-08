Bug do HyperOS traz problemas às baterias dos smartphones Xiaomi

Os utilizadores não param de se queixar sobre do bug mais recente do HyperOS. Centenas reportam um bug nos smartphones que, embora não impeça a utilização, faz com que muitas baterias se esgotem rapidamente. Por algum motivo desconhecido, os smartphones Xiaomi reiniciam os números nos ciclos de bateria.

Ciclos de bateria voltam a zero

Alguns smartphones Xiaomi têm uma opção nas definições para exibir o número de ciclos completos que a bateria recebeu. Esta é uma forma importante para saber se esta foi usada intensamente ou se está na altura de a trocar. O HyperOS acabou de estragar essa contagem e, sem aviso, colocou a zeros a informação e mostra dados incorretos.

A extensão do problema ainda é desconhecida, e a má notícia é que é difícil determinar se afeta muitos utilizadores. Os ciclos de bateria não são uma métrica que muitos observam. Por isso, provavelmente não se saberá se houve alguma alteração nos últimos dias. Alguns relatam uma descida de 40 para apenas 2 ciclos, como se a contagem tivesse sido reiniciada.

Por enquanto, não há evidências de que o bug esteja a afetar a duração da bateria dos telefones Xiaomi. Pode ser um problema se a empresa não monitorizar os ciclos antes do reinício. Esta situação pode ser facilmente corrigido através de um patch HyperOS. Se a Xiaomi não tiver os dados anteriores, será impossível que o seu dispositivo volte a exibir os ciclos reais da bateria.

Xiaomi vai corrigir bug do HyperOS

Os problemas, para começar, surgem porque não se conseguirá acompanhar os ciclos com precisão. Especialmente se não se souber quantos tinha antes do erro. Para continuar, esta informação é uma das mais importantes na hora de comprar um smartphone usado. Normalmente é utilizada para verificar se o aparelho tem a idade declarada pelo vendedor.

Demasiados ciclos num curto espaço de tempo podem significar duas coisas. Um problema de duração da bateria que exige que o telefone seja carregado mais do que o normal ou uma duração da bateria superior à declarada pelo vendedor.

De qualquer forma, a Xiaomi ainda não emitiu um comunicado oficial nem confirmou uma correção. É possível que um patch para o HyperOS seja lançado em breve, embora, como dissemos, não seja claro se os dados perdidos poderão ser recuperados tal como estavam.