Ladrões estão a devolver smartphones Android porque “não querem Samsung”

Uma tendência surpreendente tem emergido em Londres. Proprietários de smartphones Android, em particular dos Samsung Galaxy, relatam que os ladrões lhes devolveram os aparelhos roubados após o assalto. O fenómeno bizarro aponta para uma clara preferência dos criminosos por iPhones, em detrimento dos Android.

“Não queremos Samsung”: os relatos das vítimas

No mercado de retalho, o preço dos modelos premium de Android — como o Samsung Galaxy S25 Ultra ou o Galaxy Z Fold — é equivalente ou até superior ao dos modelos de ponta do iPhone. Ainda assim, o valor de revenda dos dispositivos da Apple no mercado secundário e ilícito permanece inigualável.

Os relatos das vítimas ilustram esta rejeição de forma vívida. O blog London Centric destacou o caso de Sam, um londrino de 32 anos abordado por um grupo de oito assaltantes. Após fugirem com os seus bens, incluindo o smartphone Samsung, a máquina fotográfica e até um gorro, Sam recorda que um dos assaltantes se virou e lhe entregou o smartphone de volta. A razão, é que os ladrões “não querem Samsung.”

Outra vítima, Mark, viu o seu Samsung Galaxy ser atirado ao chão por um assaltante de bicicleta, visivelmente “desinteressado” pelo dispositivo roubado. Mark confessou ao blog que, apesar de tudo, se sentiu “um pouco rejeitado”. Peritos em segurança e mercado negro confirmam que a aversão dos ladrões pelos telemóveis Samsung está diretamente ligada ao seu valor residual mais baixo.

iPhone continua a valer mais que o Android

Jake Moore, especialista de cibersegurança, clarificou a lógica económica por trás desta preferência. Em declarações ao London Centric, Moore afirmou: “Os dispositivos Apple têm um valor de mercado em segunda mão mais elevado e faz mais sentido económico procurar estes telemóveis mais procurados do que modelos mais baratos com um preço de segunda mão mais baixo.”

Esta disparidade no valor de revenda prevalece mesmo considerando que tanto os iPhones quanto os Android mais recentes possuem robustas funcionalidades de segurança e antirroubo. Recursos como o Theft Detection Lock, uma funcionalidade exclusiva do Android que bloqueia o dispositivo em caso de deteção de roubo rápido, provam que a escolha dos criminosos é puramente monetária e não pela facilidade de desbloqueio.

Em suma, a “guerra cultural” entre iOS e Android parece ter chegado ao submundo criminal. A alta procura e a retenção de valor dos dispositivos Apple fazem com que os ladrões, ironicamente, garantam que alguns donos de Android consigam manter os seus aparelhos durante a crescente onda de assaltos.