LibreOffice soa o alarme: milhões de documentos do Office podem tornar-se ilegíveis

· Microsoft 10 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Artilheiro says:
    19 de Novembro de 2025 às 09:55

    A Microsoft, no seu melhor.

  2. Eduardo says:
    19 de Novembro de 2025 às 09:59

    Duvido muito que isto aconteça. Quando surgiu as versões x dos documentos Office (docx, xlsx), as versões anteriores continuaram a ser suportadas (doc,xls). Além de que havia sempre a possibilidade de converter os ficheiros para a nova extensão.

    Caso realmente aconteça, seria uma “facada” na maioria dos utilizadores, tanto privados como empresariais. Por isso, duvido imenso que a Microsoft o faça sem qualquer medida para salvaguardar os ficheiros Office atuais.

  3. Luis Henrique Silva says:
    19 de Novembro de 2025 às 10:00

    Se for realmente verdade a microsoft se está a enterrar. E qualquer dia deixo mesmo o Windows e vou para o ZorinOS.

  4. guilherme says:
    19 de Novembro de 2025 às 10:01

    Já deixei esse cancro do Office há muito tempo, existe versões offline mais leves e melhores.

  5. Lucas o caminhante das estrelas says:
    19 de Novembro de 2025 às 11:07

    No meu caso por querer impingir o Copilot na licença do M365, não renovei e instalei Libre Office. E a parte da cloud vai ser substituída pelo um NAS e assim esta resolvido.
    Quando irão embutir IA no OS vou para um Mac (aquele CPU/bateria é mesmo o que gosto) ou Framework com Debian.

