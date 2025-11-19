LibreOffice soa o alarme: milhões de documentos do Office podem tornar-se ilegíveis

A falta de suporte para o Windows 10 não é a única coisa que os utilizadores devem temer. Algo semelhante está a acontecer com os documentos Word, que se tornarão “obsoletos”, segundo o LibreOffice. O alerta chega agora e deve preocupar os utilizadores.

Milhões de documentos do Office podem ficar ilegíveis

A Microsoft está a fazer grandes mudanças no seu sistema operativo. O suporte de segurança para o Windows 10 chegou ao fim, o que significa que milhões de computadores sem suporte se tornaram “obsoletos”, uma vez que já não podem ser atualizados para o Windows 11.

Mas esta não é a única preocupação dos utilizadores atualmente, uma vez que a equipa do LibreOffice mencionou que a obsolescência programada também afetará diretamente os documentos do Microsoft Office. Sim, um dos formatos do Word corre o risco de ser descontinuado.

A perda de ficheiros deste tipo é uma possibilidade, pois, com o passar do tempo, podem ficar completamente corrompidos. Isto representa um grande problema para quem utiliza um computador diariamente, uma vez que é utilizado para armazenar informações de trabalho, estudo e vida pessoal.

LibreOffice alerta para o futuro que a Microsoft pode criar

É crucial compreender por que razão podem tornar-se “inúteis” quando menos espera. A Document Foundation emitiu oficialmente um alerta sobre a utilização de documentos Word. Os formatos “.docx” e “.xlsx” do Microsoft 365 têm uma data de expiração devido à obsolescência programada. Segundo os programadores do LibreOffice, isto acontece porque recebem “alterações não documentadas no esquema XML que são utilizadas intencionalmente para fins de bloqueio”.

Por outras palavras, a Microsoft altera o código interno dos ficheiros para manter o controlo geral. No entanto, isto também obriga os utilizadores a dependerem das versões mais recentes do software. Não há garantia de compatibilidade futura, e estes ficheiros podem ser “órfãos digitais“. Essencialmente, seriam ficheiros que continuariam a existir, mas que não poderiam ser abertos corretamente pela ferramenta.

Isto cria uma situação semelhante à falta de suporte de segurança do Windows 10, mas no contexto dos documentos. O esquema XML é o que o documento digital contém internamente; assim, se uma versão do programa se tornar obsoleta ou incompatível, isso impede a sua utilização.