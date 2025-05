Microsoft está a adicionar suporte de calendário offline à nova aplicação Outlook

Numa tentativa de tornar a nova aplicação Outlook mais apelativa, a Microsoft está a eliminar a necessidade de estar sempre online para gerir os seus eventos de calendário.

Microsoft: Suporte offline para o calendário no Outlook

Ultimamente, a Microsoft tem vindo a introduzir uma série de novas funcionalidades na aplicação de correio eletrónico Outlook. Ainda recentemente, o gigante da tecnologia anunciou que em breve será possível alternar livremente entre as aplicações Outlook nova e clássica, e agora anunciaram que em breve não será necessário estar ligado à Internet para gerir o calendário do Outlook.

No roadmap das próximas funcionalidades do Microsoft 365, existe uma entrada para “Outlook: Suporte offline para o calendário” que menciona que ‘poderá criar, editar e eliminar eventos no seu calendário quando não estiver ligado à Internet’.

O lançamento está previsto para começar em junho de 2025 e será para todos os utilizadores com disponibilidade geral.

No entanto, este suporte de calendário offline parece aplicar-se apenas à nova aplicação Outlook. Se pretender continuar a utilizar o Outlook clássico, tenha em atenção que continuará a ter de estar sempre online para gerir o seu calendário.