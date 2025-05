Mergulhos em água fria aceleram mesmo a recuperação muscular após o exercício?

Novo estudo analisa, pela primeira vez, a recuperação muscular em mulheres após esforço extremo. Será que os mergulhos em água fria trazem algum benefício?

Banhos gelados ajudam a recuperar ou é mito?

Os mergulhos em água fria após o exercício estão na moda, mas um novo estudo acaba de “arrefecer” essa tendência.

Segundo a investigação, publicada a 7 de maio na revista PLOS One, mulheres que se submeteram a banhos frios após exercício intenso não apresentaram melhor recuperação muscular do que aquelas que não o fizeram. Banhos quentes também não trouxeram benefícios.

O estudo contou com 30 mulheres, com idade média de 23 anos, que realizaram cinco séries de 20 drop-jumps — exercícios exigentes que envolvem saltar de uma caixa com altura da coxa e, de imediato, saltar com força do chão.

Após o treino, seguiram um de três protocolos de recuperação:

Mergulho de 10 minutos em água a 10 °C

Mergulho de 10 minutos em água a 40 °C

Sem mergulho (grupo de controlo)

Dois mergulhos foram feitos: o primeiro logo após o exercício, o segundo duas horas depois.

A recuperação foi avaliada nos três dias seguintes, com testes de força muscular, dor, inchaço e níveis de creatina quinase (indicador de lesão muscular no sangue).

Resultado: não houve diferenças significativas entre os grupos. Nem a água fria, nem a quente melhoraram a força, reduziram a dor ou o inchaço muscular em comparação com o grupo de controlo.

Este é um dos poucos estudos focados exclusivamente em mulheres, já que a maioria da investigação anterior foi feita com homens. Mesmo nesses casos, os resultados são considerados inconclusivos, segundo Vanessa Wellauer, especialista em reabilitação e exercício físico da Universidade de Ciências Aplicadas e Artes da Suíça.

Apesar destes dados objetivos, Wellauer sublinha que fatores psicológicos — como a sensação de alívio, frescura ou motivação — podem influenciar positivamente a perceção da recuperação.

Ou seja, mesmo sem efeito físico comprovado, o benefício subjetivo pode continuar a justificar a prática para alguns atletas.