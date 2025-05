A Meta AI já pode fazer resumos das mensagens por ler do WhatsApp

Como não podia deixar de ser, o WhatsApp está novamente num ritmo elevado de novidades. Vimos recentemente chegar o recurso avançado de privacidade das conversas, e já há mais a caminho. Falamos da possibilidade de resumir as mensagens não lidas, tudo apoiado na Meta IA.

IA traz resumos das mensagens por ler

Os resumos não são novidade, e já há o proponha. Agora há a somar mais um e o WhatsApp está prestes a lançar uma funcionalidade que fornecerá resumos das conversas recebidas, é uma questão muito sensível. O que foi descoberto no WhatsApp beta para Android (2.25.15.12) é que a Meta AI resumirá privadamente as conversas de grupo, canal e mensagens individuais para não ter de ler mensagens longas.

É destacado que a funcionalidade de resumo do Meta AI aparece quando um número específico de novas mensagens é recebido. Aparecia logo acima do indicador de mensagens não lidas como um botão em formato de cápsula que dizia “Resumir com Meta IA”. Semelhante ao conceito de transcrever notas de voz para texto que também surgiu há alguns meses.

Ao clicar nesse botão, será gerada e processada uma solicitação de forma privada para garantir que todas as mensagens privadas não são expostas ao WhatsApp, Meta ou terceiros. Não é claro se o resumo será apresentado na conversa, através de um pop-up ou em separado na conversa da Meta AI. Este detalhe, aparecerá quando esta nova funcionalidade estiver perto da versão final ser implementada.

WhatsApp explora assim a Meta AI

Há um ponto importante em qualquer experiência que deve ser completamente privada, pois não funcionará em conversas em que o utilizador ou o contacto tenha ativado o novo recurso avançado de privacidade. Isso impede que as conversas sejam exportados, que o conteúdo media seja descarregado automaticamente ou que as mensagens sejam utilizadas para funções de IA.

De qualquer forma, se o botão azul Meta IA já criou tanta confusão, agora que aparece em todo o lado, só vai aumentar a confusão e obrigar a utilização da funcionalidade de privacidade avançada nas conversas com amigos e familiares para eliminar a sua presença.

Uma nova experiência que põe fim ao que antes era uma aplicação de mensagens discreta, dedicada inteiramente a conversas privadas com o círculo de amigos. Agora obriga a utilizar determinadas funções para continuar a manter seguras as mensagens mais privadas.