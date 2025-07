Usa o ChatGPT com frequência? Evite que os textos o denunciem

Lançado no final de 2022, o ChatGPT democratizou a interação do público com a Inteligência Artificial (IA) e deu o mote para a criação de outros chatbots de fácil usabilidade. Se é utilizador assíduo destas ferramentas, procurando-as para redação, por exemplo, saiba que há um ajuste muito simples que vai evitar que o texto gerado denuncie que utilizou um chatbot.

Os chatbots revelaram-se auxiliares potentes das mais variadas tarefas, sejam elas simples ou complexas. De facto, pelo seu poder de raciocínio e síntese, os utilizadores recorrem-lhes para dúvidas básicas, mas, também, para criação de planos de negócio ou resolução de problemas matemáticos intrincados.

Se é utilizador assíduo do ChatGPT, por exemplo, já deve ter recorrido ao chatbot da OpenAI para escrever um e-mail ou um texto para um qualquer fim. Nesses momentos, deve reparar que a ferramenta deixa algumas marcas muito próprias, denunciando a sua utilização.

Uma das mais óbvias é o travessão ("-"), um sinal de pontuação que, não sendo errado, o ChatGPT usa com demasiada frequência; na maioria das vezes, sem sequer ser particularmente necessário.

Assim sendo, há uma forma de pedir ao ChatGPT que não utilize o sinal, evitando que o texto gerado torne óbvio que lhe pedimos ajuda.

Não deixe que seja óbvio que usou o ChatGPT

Para ordenar ao ChatGPT que não utilize o travessão nas suas respostas, basta indicar-lhe que queremos que aplique essa regra de estilo:

1️⃣ Aceda ao site do ChatGPT, na web.

2️⃣ Clique no ícone da sua conta, no canto superior direito, e em Personalizar ChatGPT (clique em OK no pop-up que vai surgir: "Apresentamos as instruções personalizadas").

3️⃣ Na caixa de Personalizar ChatGPT, escreva o seguinte na terceira caixa de texto: Regra de estilo:

Não utilizes travessões ("-"). Sempre que um travessão fosse ser usado, reescreve a frase utilizando vírgula, ponto e vírgula ou ponto final. Clique em Guardar, no canto inferior direito.

Com este ajuste simples, o ChatGPT deverá evitar os travessões e optar por outros sinais de pontuação, não tornando óbvia a sua utilização nos textos que o utilizador gerar.

Desta forma, pode utilizá-los em e-mails, documentos ou outros textos sem precisar de editar todos os travessões que o chatbot decidiu inserir se forma exagerada.