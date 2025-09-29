IA ocupará todos os empregos, mas as pessoas terão 60 a 80 horas por semana de tempo livre

Apesar de estar ainda a apresentar-se ao público, considerando que as ferramentas baseadas na tecnologia chegaram aos utilizadores comuns há relativamente pouco tempo, a Inteligência Artificial (IA) suscita muitas questões, nomeadamente em relação ao emprego. Na opinião de um professor de ciência da computação, nenhum trabalhador está seguro.

Professor de ciência da computação e especialista na área de segurança da IA, Roman Yampolskiy juntou a sua voz à de outros líderes tecnológicos para alertar que a tecnologia abalará fortemente o mercado de trabalho.

Não há dúvida de que isso é possível. É como perguntar: quanto tempo falta para tu seres despedido?

Questionou Yampolskiy, recentemente, na série The Diary Of A CEO, no YouTube, onde explorou os empregos que estão a ser automatizados pela IA.

Anteriormente, o chamado padrinho da IA e ex-cientista da Google, Geoffrey Hinton, participou, também, numa conversa no mesmo canal. Em junho, o pioneiro cientista informático partilhou acreditar que a saúde será o único setor a salvo do potencial apocalipse dos empregos, provocado pela tecnologia.

Agora, Yampolskiy disse que o desemprego poderá chegar a 99% em cerca de cinco anos, conforme citado. Além disso, ao contrário da crença popular, ele acredita que os trabalhadores não irão simplesmente migrar para novas funções que ainda não foram afetadas ou inventadas pela IA.

Antes, sempre dizíamos: "Este emprego será automatizado, reinvente-se para fazer este outro emprego". Contudo, se eu estiver a dizer que todos os empregos serão automatizados, então, não há plano B. Não é possível reciclar-se.

IA ocupará mesmo todos os empregos?

Ninguém sabe, claro, mas o professor de engenharia está convicto de que quase todos os empregos serão assumidos pela IA, mesmo aqueles que acreditamos exigirem toque humano, como professores e motoristas.

Veja a ciência da computação. Há dois anos, dizíamos às pessoas: "Aprendam a programar — vocês são artistas, não conseguem ganhar dinheiro. Aprendam a programar". Então percebemos: "Ah, a IA sabe programar e está a ficar cada vez melhor. Tornem-se engenheiros de prompts. Vocês podem criar prompts para a IA. Vai ser um ótimo trabalho. Obtenham um diploma de quatro anos nessa área". Mas, então, pensamos: "A IA é muito melhor a projetar prompts para outras IA do que qualquer humano". Então, isso acabou.

Disse Yampolski, na mesma conversa.

Na sua perspetiva, à medida que mais empregos são substituídos pela IA e as funções criadas a partir dessa mudança são, também, automatizadas, há um efeito dominó infinito de desemprego.

Por isso, o professor de ciência da computação alertou que o desemprego atingirá um pico histórico nos próximos cinco anos, à medida que todo o trabalho humano, incluindo o trabalho manual, for substituído por robôs humanoides e agentes de IA.

O que faremos quando a IA executar todos os trabalhos?

Após assumir que a IA ocupará todos os empregos, impõe-se a questão:

O que faremos? O que faremos financeiramente? Quem pagará por nós? E o que faremos em termos de significado? O que farei com minhas 60, 80 horas extras por semana?

Embora Yampolskiy não tenha a certeza de onde virá o dinheiro, outros nomes da indústria tecnológica, como Elon Musk ou Miles Brundage, antigo consultor sénior de políticas da OpenAI, sugerem que a tecnologia criará a necessidade de um rendimento universal, por via do qual as pessoas terão acesso a todo o dinheiro de que precisam para sobreviver sem ter um emprego.

Ao ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, em 2023, Elon Musk explicou que "não haverá escassez de bens e serviços; será uma era de abundância".

Diferentemente do rendimento básico universal explorado por Brundage, Musk referiu, na altura, uma renda alta universal: "Em certo sentido, será uma espécie de nivelador, um equalizador".

