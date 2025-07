Sabe qual o índice de velocidade dos pneus do seu carro?

Os pneus do seu carro são do mais importante no que diz respeito a segurança. Os pneus têm algumas informações registadas que são muita das vezes ignoradas pelos condutores. Já ouviu falar em índice de velocidade? Saiba onde consultar esta informação.

Num período onde se lamenta a morte de dois jovens portugueses, Diogo Jota e André Silva, que faleceram num brutal acidente em Espanha, fala-se de velocidade.

Até ao momento não há informações sobre o que realmente aconteceu, mas nos fóruns de discussão fala-se de índice de velocidade dos pneus, uma vez que está a ser avançado que poderá ter sido devido ao rebentamento de um pneu.

Esta informação indica a velocidade máxima que o pneu pode suportar com segurança, quando operado com a sua carga máxima. Este índice é representado por uma letra ao lado da medida do pneu.

Índice de velocidade dos pneus

Índice km/h N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 Y 300 ZR +240 (pneus de alta performance)

O pneu deve ter um índice igual ou superior ao especificado pelo fabricante do veículo. Por exemplo, se o seu carro requer índice V (240 km/h), pode usar V, W ou Y, mas não T ou H.

Em resumo, o índice de velocidade é essencial para garantir segurança, desempenho e legalidade na utilização do seu veículo. Indica a velocidade máxima que o pneu suporta com segurança, sendo esse indicador representado por uma letra na lateral do pneu.