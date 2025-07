A290 Rallye: o primeiro Alpine 100% elétrico concebido para competição cliente

A Alpine revela a versão de ralis do A290, o primeiro Alpine 100% elétrico concebido para competição cliente, antes do Rallye Rouergue Rodez Aveyron Occitanie. De nome A290 Rallye, este novo modelo é uma verdadeira porta de entrada para a competição elétrica.

Para assinalar o seu 70.º aniversário, a Alpine apresenta o seu primeiro carro de competição da nova gama, neutra em carbono, permitindo aos clientes descobrir o mundo dos ralis através de vários tipos de eventos, atrair novos parceiros e desfrutar de todas as qualidades do A290.

O A290 Rallye tem todos os genes de competição que Jean Rédélé imaginava para a Alpine aquando da criação da marca.

Verdadeira porta de entrada para a competição elétrica e concebido de acordo com os mais recentes regulamentos de competição, o A290 está pronto para arrancar.

Preparado para se afirmar em várias disciplinas, o A290 Rallye demonstrará a sua versatilidade em múltiplos formatos, seja em troféus monomarca ou em competição aberta.

Para começar, será organizado um desafio de rali único em França antes do final de 2025.

Este rali, que reunirá os primeiros A290 Rallye entregues a um número limitado de concorrentes, contará com toda a promoção do A290 Rallye, baseada no savoir-faire e nos valores fundamentais das competições cliente da Renault, incluindo apoio técnico e desportivo de alto nível e prémios específicos.

Para acolher os concorrentes com o seu A290 Rallye, será disponibilizado um ambiente temático Alpine, com infraestrutura de carregamento específica. Dependendo do local, serão utilizadas diversas tecnologias de fornecimento de energia ecológica.

Além disso, o A290 Rallye poderá ser utilizado de forma independente em competições locais.

Uma classificação exclusiva para os Concessionários Alpine proporcionará à rede de vendas da marca uma ferramenta de comunicação de marketing de elevado valor e uma ligação privilegiada com os pilotos e equipas do A290 Rallye.

Estes eventos demonstrarão todo o potencial do primeiro desportivo elétrico de competição da Alpine Racing, perpetuando o espírito e a tradição da marca no desporto motorizado.

Uma preparação de competição completa

O desenvolvimento da versão de competição do Alpine A290 responde perfeitamente às exigências técnicas em matéria de segurança das equipas, com uma estrutura de segurança soldada e bancos tipo baquet Sabelt, ambos conformes com os regulamentos mais recentes da FIA.

O motor debita 220 cv e 300 Nm às rodas dianteiras com o auxílio de um diferencial autoblocante ZF, garantindo desempenhos de excelência. Consequentemente, a caixa de velocidades e o sistema de gestão eletrónica foram atualizados.

O A290 Rallye está equipado com os mais modernos sistemas de monitorização elétrica para garantir a utilização ideal da tecnologia elétrica.

Tal como os melhores carros de rali da atualidade, a travagem dianteira é assegurada por pinças monobloco de 6 pistões e discos de 350 mm.

Na traseira, pinças de um pistão atuam em discos de 280 mm, com sistema ABS de tipo competição desenvolvido pela Alpine Racing. Por fim, a inclusão do indispensável travão de mão hidráulico completa o sistema de travagem desta versão de competição.

O A290 Rallye baseia-se no excelente chassis do A290 de série, com componentes adaptados pela Alpine Racing ao mundo da competição.

Possui uma suspensão específica com amortecedores ALP Racing Suspension. As jantes especiais EVO Corse 8' x 18' calçam pneus Michelin Pilot Sport A.

Por fim, como o som é parte integrante da experiência tanto para o público como para os pilotos de rali, um novo sistema inovador permitirá ao A290 Rallye emitir um som que corresponde à velocidade do veículo e à posição do acelerador.

O Alpine A290 Rallye já tem uma agenda cheia para os próximos meses. Após a sua apresentação, fará a sua estreia dinâmica no Goodwood Festival of Speed (10 a 13 de julho) e estará presente no Rallye Mont-Blanc Morzine (4 a 6 de setembro).

O preço do Alpine A290 Rallye, em Portugal, será anunciado em breve.