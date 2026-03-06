Volkswagen revela a primeira imagem do futuro Golf elétrico

O modelo mais vendido de sempre da Volkswagen vai ganhar uma nova versão elétrica. A primeira imagem do novo Volkswagen Golf EV revela um visual completamente novo e promete que provavelmente irá ser um sucesso.

Primeira imagem do futuro Golf elétrico

Desde o lançamento do seu primeiro veículo de produção totalmente elétrico em 2013, o e-up!, o Grupo Volkswagen já entregou quatro milhões de veículos elétricos. Ainda assim, o maior fabricante automóvel da Europa tem muito mais para revelar nos próximos anos.

Prepara-se para uma nova geração de carros elétricos, começando pelo ID. Polo no próximo mês. Depois disso, segue-se o ID. Polo GTI, ID. Cruz, ID. Tiguan e mais dois EV em 2026. Após, a Volkswagen vai lançar a nona geração do Golf, disponível com motorização elétrica e a combustão. O sindicato alemão IG Metall ofereceu uma antevisão do futuro Golf EV aos trabalhadores da sua unidade de Wolfsburg.

Embora ainda seja claramente um Golf, a imagem sombreada revela algumas atualizações em comparação com o modelo atual. Inclui um grande spoiler no tejadilho e um perfil mais aerodinâmico. O Golf elétrico será construído sobre a Plataforma de Sistemas Escaláveis ​​(SSP) da VW, que está a ser desenvolvida através da sua parceria com a Rivian.

Protótipo Volkswagen ID. GTI

Volkswagen quer um EV que siga o sucesso

Ao integrar o software da Rivian, os veículos construídos na plataforma 800V oferecerão características mais avançadas a bordo e poderão ser atualizados através de atualizações remotas (OTA). O interior será provavelmente baseado no mais recente design da Volkswagen, que estreará no próximo ID. Polo.

Apresentará um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, sistema de navegação com ecrã táctil de 13 polegadas. Soma-se a isso os já esperados botões físicos para controlo da temperatura, volume e outras funções.

Segundo foi revelado, a Volkswagen vai lançar a nona geração do Golf em 2028 com opções de motorização tanto elétrica como de combustão interna. No entanto, os relatórios anteriores sugerem que o projeto foi adiado para perto de 2030. A produção continuará na fábrica de Wolfsburg.