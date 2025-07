Exame oftalmológico “pode prever o risco de ataque cardíaco em 10 anos”, graças à IA

A inovação tecnológica na medicina permite que um simples exame ocular possa antever o risco de um indivíduo sofrer um ataque cardíaco ou um AVC na próxima década. Uma investigação da Universidade de Dundee, no Reino Unido, sugere que a inteligência artificial (IA) pode ser a chave para esta nova forma de diagnóstico precoce.

Uma equipa de investigadores da Universidade de Dundee desenvolveu uma metodologia que utiliza IA para analisar fotografias digitais da retina. Estes exames, que captam imagens do fundo do olho, são já realizados de forma rotineira para detetar diversas patologias oculares.

A grande novidade é que o software de IA consegue, a partir destas mesmas imagens, gerar previsões de risco cardiovascular personalizadas em menos de um segundo.

A esperança é que este teste, simples e não invasivo, possa um dia ser integrado nos rastreios de saúde habituais, juntamente com a medição da tensão arterial e dos níveis de colesterol. Isto permitiria aos médicos identificar doentes em risco mais cedo e iniciar tratamentos preventivos de forma mais eficaz.

O estudo, cujos resultados foram publicados na revista científica Cardiovascular Diabetology, centrou-se na análise de exames oftalmológicos de pessoas com diabetes tipo 2. Estes doentes já realizam exames oculares de rotina para despistar a retinopatia diabética, uma complicação em que os níveis elevados de açúcar no sangue danificam os vasos sanguíneos da retina.

O Dr. Ify Mordi, cardiologista e investigador da British Heart Foundation (BHF) na universidade, explica a lógica por trás da tecnologia:

Pode parecer surpreendente, mas os olhos são uma janela para o coração. Se existirem danos ou estreitamento dos vasos sanguíneos na parte de trás do olho, é muito provável que o mesmo se observe nos vasos sanguíneos do resto do corpo, incluindo os que irrigam o coração, o que pode levar a um ataque cardíaco ou a um AVC.