Afinal quanto vai a Apple pagar à Google para usar o Gemini na Siri?

Depois de muito tempo sem uma orientação clara sobre o seu futuro na IA, a Apple acabou por tomar um rumo. Desistiu, pelo menos por agora, de ter a sua IA e irá usar o Gemini da Google para alimentar a nova Siri. Apesar de ser um negócio com peso importante na indústria, faltava uma informação, o valor acordado. Este surge agora e mostra como a Google vai ficar bem.

Quanto vai a Apple pagar à Google

Os detalhes financeiros da colaboração maciça que está a mudar o equilíbrio no mundo da tecnologia finalmente foram divulgados. A proposta da Apple à Google para a próxima geração da Siri e as capacidades de Inteligência Artificial da Apple tem sido uma verdadeira mina de ouro para a gigante das pesquisas. Segundo as análises, esta parceria abre um enorme fluxo de receitas que trará imensa riqueza à Google.

A informação surge agora, de fontes que falaram ao Financial Times e estimativas de analistas de renome. Adiantaram que o contrato de computação em nuvem da Apple com a Google para utilizar os modelos de IA Gemini pode valer a impressionante quantia de 5 mil milhões de dólares.

5 mil milhões para usar a IA do Gemini

Em vez de gastar centenas de milhares de milhões de dólares para construir a sua própria infraestrutura de IA, a Apple abriu os cofres para alugar a poderosa e já disponível tecnologia da Google. Este acordo inverte também o fluxo de dinheiro entre as duas gigantes. Durante anos, a Google pagou à Apple aproximadamente 20 mil milhões de dólares anuais para ser o motor de busca padrão nos iPhones.

Agora, a situação inverteu-se de forma muito interessante para o mercado. A Apple, não querendo ficar atrás na corrida da IA, está a pagar milhares de milhões de dólares à Google. Os especialistas interpretam isto como a estratégia da Apple de “pagar pela tecnologia em vez de competir com os gigantes”.

OpenAI perde destaque importante na Siri

Esta transferência milionária de recursos acendeu o alerta para o outro parceiro da Apple, a OpenAI. O analista Gene Munster fez uma afirmação bombástica: “Alimentar dois modelos grandes não é economicamente viável, e a integração com o ChatGPT pode esgotar-se com o tempo”. Parece que a Apple investiu o seu futuro e o seu dinheiro no Gemini, da Google.

Quem acaba por ficar fora desta corrida é o grande rival da Google no campo da IA, a OpenAI. Não existe uma razão avançada para este cenário, mas certamente que as relações passadas entre as duas gigantes terá tido peso.