Google permite que fabrique as suas próprias braceletes para a Fitbit Air

A Google deu um passo inesperado para tornar a Fitbit Air ainda mais apelativa. A empresa disponibilizou documentação técnica detalhada que permite aos utilizadores desenvolver e fabricar os seus próprios acessórios e braceletes para a pulseira.

Google facilita a criação de acessórios para a Fitbit Air

A Fitbit Air, que aposta num formato discreto e sem ecrã, posiciona-se como uma alternativa direta à Whoop, oferecendo monitorização de atividade física sem obrigar ao pagamento de uma subscrição para aceder às suas funções principais.

Agora, a tecnológica norte-americana decidiu dar mais liberdade aos utilizadores ao disponibilizar os ficheiros técnicos necessários para a criação de acessórios compatíveis com a Fitbit Air.

A documentação inclui informações detalhadas sobre dimensões, tolerâncias de fabrico e até os mecanismos de encaixe e remoção do módulo principal onde estão integrados os sensores.

Além dos desenhos técnicos, a empresa publicou um conjunto de guidelines destinadas a quem pretende desenvolver produtos compatíveis com a Fitbit Air. O objetivo passa por garantir que os acessórios criados mantêm a funcionalidade e a precisão do equipamento original.

Recomendações para preservar a precisão dos sensores

A Google alerta que qualquer acessório desenvolvido para a Fitbit Air deve evitar interferências com os sensores integrados. Em particular, é fundamental que os sensores de frequência cardíaca e de oxigenação do sangue permaneçam totalmente desobstruídos para garantir medições fiáveis.

A empresa recomenda igualmente a utilização de sistemas de fixação seguros e resistentes, bem como a escolha criteriosa dos materiais. Entre os fatores a considerar estão o conforto durante a utilização prolongada e a proteção da pele contra possíveis irritações.

Embora a criação de braceletes e acessórios personalizados exija equipamento específico e conhecimentos técnicos, a abertura desta informação representa uma oportunidade pouco comum para a comunidade de utilizadores.

A Fitbit Air foi lançada em maio com um preço de 99,99 euros. Ao contrário da Whoop, que depende de uma subscrição para funcionar, a proposta da Google pode ser utilizada sem custos adicionais.

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