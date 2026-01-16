Pixel 10a: Google pode surpreender todos com uma novidade importante

Não é novidade que a Google está a preparar a chegada do Pixel 10a. Este novo smartphone da gama média da gigante das pesquisas promete algumas mudanças, com base no que foi já revelado. A mais recente fuga de informação traz uma novidade que pode surpreender todos. O preço foi revelado e não se esperava que chegasse a este valor.

Google pode surpreender todos em breve

Têm surgido alguns leaks importantes sobre o futuro Pixel 10a da Google nos últimos dias, e parece que as notícias não vão parar tão cedo. Uma informação importante foi agora revelada e traz uma novidade que irá agradar a todos. Surgiu o preço a que deverá ser comercializado e uma suposta data de lançamento para o próximo smartphone de gama média da Google.

A nova informação surge do conhecido @MysteryLupin no X e afirmou que o Pixel 10a será lançado a 17 de fevereiro, citando listagens de retalhistas não identificados. Isto coincide em grande parte com a previsão de "meados de Fevereiro" feita por outras fontes confiáveis e que já o tinham revelado antes.

Do que foi agora revelado, é indicado que o Pixel 10a de 128 GB será aparentemente vendido por cerca de 500 euros na Europa. No que toca ao modelo de 256 GB, este poderá ser comercializado por cerca de 600 euros.

Não se esperava este preço no Pixel 10a

Com esta informação, fica claro que este novo modelo seria mais barato do que o Pixel 9a, que foi lançado por 549 euros e 649 euros, respetivamente. Claro que estes preços mais baixos seriam uma excelente notícia se confirmados, mas não há garantia de que o Pixel 10a seja mais barato noutros mercados.

O modelo de 128 GB pode chegar nas cores Obsidian, Berry, Lavender e Fog. No entanto, @MysteryLupin afirma que a variante de 256 GB só estará disponível na cor Obsidian. Não é claro se outros mercados receberão mais cores para o modelo de 256 GB. Além disso, acredita-se que as capas para o Pixel 10a custarão cerca de 20 euros.

As fugas de informação anteriores sobre o Pixel 10a apontam para um chipset Tensor G4, semelhante ao que o Pixel 9a usa, 8 GB de RAM e uma bateria de 5.100 mAh. O smartphone também pode vir com uma câmara traseira dupla de 48 MP + 13 MP e uma câmara frontal de 13 MP. De qualquer forma, parece que o novo smartphone da Google terá muito em comum com o Pixel 9a.