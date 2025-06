Extensões estão mais perto de chegar ao Chrome do Android! Google já trabalha para isso

Há muito que os utilizadores do Android procuram uma resposta da Google. Querem as extensões que têm na versão desktop do Chrome nos smartphones, para assim ter uma sincronização completa e transversal entre todos os dispositivos. Este passo está agora mais perto e a Google mostrou que já trabalha para isso no browser do Android.

Extensões estão mais perto de chegar ao Chrome

A Google está a testar uma versão especial do Chrome para Android que permite instalar extensões diretamente a partir da Chrome Web Store. Embora ainda esteja em desenvolvimento e sem data de lançamento definida, estas são boas notícias para quem pede esta funcionalidade há muitos anos.

A Google acaba de dar um passo em frente ao diminuir o fosso de recursos entre o Chrome para desktop e para dispositivos móveis. E estão a fazer grandes progressos no desenvolvimento de uma versão especial do Chrome para Android que permite instalar extensões diretamente a partir da Chrome Web Store.

Embora o Chrome no Android seja o browser mais popular, ainda está muito atrás do seu equivalente para desktop, especialmente com a limitação de não poder instalar extensões. A Google está a trabalhar numa variante experimental do Chrome para Android com suporte total para extensões, tal como detetado.

Google já trabalha para isso no Android

Esta é uma versão experimental inicialmente concebida para futuros computadores que utilizem o Android como sistema operativo, de forma a aproximar o Android e o ChromeOS. Esta versão, internamente designada por “desktop”, permite agora não só instalar extensões com um clique, mas também mantê-las entre sessões.

Embora esta funcionalidade não esteja atualmente disponível para telemóveis ou tablets, são passos importantes que estão a ser dados. Além disso, e embora não exista uma data oficial de lançamento, isto sugere que um hipotético suporte para as extensões do Chrome no Android poderá chegar mais cedo do que seria esperado.

Apesar de existirem já ofertas de browsers com suporte para extensões no Android, muitos querem mesmo a proposta da Google nesta lista. A integração com o ecossistema e a possibilidade de ter uma experiência transversal agrada muito mais aos utilizadores.