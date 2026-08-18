Google prepara-se para dar ao Android 17 algo que era exclusivo dos Pixel

Com o Android 17, a Google quer trazer muitas novidades. Estas abarcam muitas áreas, mas uma quer destacar-se, a da usabiliade. Para isso, a Google vai implementar um novo gesto no Android que pode ser útil em muitos casos e vai ajudar a poupar bateria.

Exclusivo dos Pixel que chega ao Android 17

O Android vem repleto de características muito úteis que, infelizmente, nem sempre estão disponíveis em todas as marcas. Muitas vezes, apenas alguns fabricantes incluem funcionalidades extra que fazem toda a diferença na experiência de utilização de um smartphone. Agora, felizmente, a Google vai mudar isso. A empresa vai incluir no Android uma funcionalidade que apenas alguns modelos têm, e que nunca mais vai querer deixar de utilizar.

Segundo foi revelado, a empresa de Mountain View está a trabalhar para incluir numa futura versão do Android 17 uma funcionalidade que será útil para todos os utilizadores. Esta permitirá aos utilizadores desligar o ecrã com um duplo toque. De salientar que esta funcionalidade já existe noutros modelos e pode ser útil em diversas situações.

Por exemplo, esta nova funcionalidade permitirá que se o dispositivo estiver numa superfície plana e ligar porque recebeu uma notificação, não é necessário segurar o telemóvel na mão nem procurar o botão de bloqueio. Bastará tocar duas vezes numa área vazia do ecrã e o telefone bloqueia automaticamente.

Um novo gesto que vem com um duplo toque

A Google, no entanto, está a ir mais além com este recurso. Ao contrário de outros fabricantes, que incluem apenas uma definição para ativar ou desativar esta função, o Android 17 incluirá uma secção específica com este e outros gestos. As imagens obtidas mostram um menu com uma variedade de gestos e uma opção destacada para "duplo toque para desligar o ecrã", com uma demonstração de como utilizá-lo.

Até ao momento, não há detalhes sobre quando é que esta funcionalidade chegará ao Android. No entanto, é muito provável que seja disponibilizado numa futura atualização do Android 17. Inicialmente estará disponível para os dispositivos Google Pixel, mas mais tarde poderá chegar a outros fabricantes que nunca incluíram a opção de desligar com um duplo toque.

O Android 17 inclui ainda outras melhorias importantes, como as novas bolhas de aplicações que permitem pré-visualizar as apps a qualquer momento. A Google também adicionou mais opções de privacidade e segurança, como um modo antirroubo que bloqueia completamente o dispositivo.