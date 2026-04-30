Finalmente! Google anuncia modo PiP do YouTube para todos no Android e iOS

O YouTube está a disponibilizar o modo Picture-in-Picture (PiP) gratuitamente a todos os utilizadores Android e iOS em todo o mundo. Antes restrito a membros Premium ou aos EUA, agora todos podem ver conteúdo longo (exceto música) numa janela flutuante enquanto utilizam outras aplicações.

PiP do YouTube para todos no Android e iOS

O YouTube oferece uma série de vantagens interessantes para os utilizadores pagos. Uma das mais desejadas por quem utiliza dispositivos móveis é o Picture-in-Picture (PiP). Esta funcionalidade permite assistir a um vídeo do YouTube enquanto se navega por outras aplicações. Dito isto, após vários anos, parece que esta diferença está finalmente a diminuir.

Agora, a Google anunciou oficialmente que o modo Picture-in-Picture (PiP) está a ser disponibilizado a todos os utilizadores, incluindo os da versão gratuita, a nível global. Com esta novidade, vai permitir que todos realizem multitarefas sem que o vídeo seja interrompido.

A funcionalidade funciona exatamente como se espera. Inicia-se um vídeo, desliza-se para cima ou toca-se no botão Início para sair da aplicação, e o vídeo transforma-se numa pequena janela flutuante. Pode-se mover este leitor pelo ecrã ou redimensioná-lo enquanto verifica os e-mails ou navega na internet. De acordo com o YouTube, esta implementação global chegará a todos os utilizadores de Android e iOS nos próximos meses.

Google tem regras para utilização da novidade

Embora esta seja uma ótima notícia, há algumas condições importantes a considerar. A versão gratuita do PiP foi concebida especificamente para "conteúdo longo que não seja música". Isto significa que não funcionará para quiser ouvir um videoclipe em segundo plano. Para tal, terá de se subscrever o modelo Premium, que também oferece acesso ao catálogo do YouTube Music.

Para quem já paga o serviço, nada muda. Os membros Premium continuam a usufruir da versão mais flexível da funcionalidade, que inclui a funcionalidade PiP para videoclipes e a possibilidade de ouvir música com o ecrã completamente desligado. Os membros Premium Lite continuarão a ter acesso ao PiP para conteúdos que não sejam música, tal como o novo plano gratuito.

Se o recurso não aparecer imediatamente, não se preocupe. Como a implementação é gradual, pode demorar algum tempo até que todos os dispositivos o recebam. Assim que estiver disponível, poderá encontrar a opção em Definições da aplicação > “Geral” > Imagem em Imagem.