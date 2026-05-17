Chamadas espalhadas pelo Android? A Google quer acabar com isso

Há muitos utilizadores que se questionam porque é que as suas chamadas WhatsApp ou Telegram não surgem agrupadas com as chamadas no Android. Este é um dos pequenos problemas diários que muitos enfrentam silenciosamente ao longo dos anos. Agora, a Google está finalmente prestes a fazer algo a esse respeito.

Chamadas espalhadas pelo Android?

A Google confirmou no seu blog de programadores Android que a aplicação Telefone está a conseguir reconhecer adequadamente as chamadas feitas através de aplicações de mensagens de terceiros. Assim que isto começar, as chamadas de aplicações como o WhatsApp, Telegram e Google Meet começarão a aparecer no registo de chamadas da sua aplicação Telefone, tal como faria uma chamada normal.

Também se poderá tocar num contacto na aplicação Telefone e iniciar uma chamada através da aplicação de mensagens que se costuma utilizar com essa pessoa, sem abrir a aplicação primeiro. Quem preferir pode manter algumas apps fora disto. A mudança está a ser implementada por fases. Só funciona com o Google Meet, mas aplicações como o WhatsApp já estão a ser configuradas nos bastidores.

Para algum contexto, os iPhones são capazes de o fazer desde 2016. É a razão pela qual uma chamada WhatsApp num iPhone parece e toca como uma chamada normal, mesmo no ecrã de bloqueio. O Android seguiu um caminho diferente até agora, com cada aplicação de mensagens a lidar com o seu próprio ecrã de chamada à sua maneira.

A Google quer acabar já com isso

Antes que se entusiasmem, isto só funciona em dispositivos com Android 16.1 ou mais recente. Por isso muitos utilizadores Android esperarão um pouco para ter isto. Só está disponível em dispositivos Pixel que executem software de teste inicial, pelo que ainda se está no início do lançamento. Outra coisa a considerar é que o WhatsApp, Telegram, Signal e todos os outros precisarão de se atualizar para suportar.

Este tipo de coisas tende a acontecer em prazos muito diferentes, mas ainda assim, a aplicação Telefone já ganhou um novo visual graças à maior atualização de design do Android dos últimos anos. Adicionar isso é exatamente o tipo de polimento em que a plataforma tem trabalhado. Este é o tipo de atualização que parece pequena no papel, mas faz uma diferença real quando se vive realmente com ela.

Ter todas as chamadas que faz a aparecer num registo de chamadas organizado é o tipo de coisa em que não se repara quando funciona. Se as principais aplicações de mensagens aderirem, esta poderá acabar por ser uma das pequenas melhorias mais significativas que o Android verá este ano. De qualquer forma, é bom ver a Google a fazer com que a experiência de chamada no Android pareça mais uma coisa conectada.