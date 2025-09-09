Xiaomi tem uma boa notícia! O HyperOS 3 Global chega dentro de dias

A Xiaomi prepara a próxima atualização dos seus smartphones a um ritmo elevado. Quer trazer o Android 16 e tem já muito preparado. Após apresentar o HyperOS 3 na China, a dúvida recaia sobre a sua chegada aos mercados globais. Esta data já existe e estará apenas a alguns dias de distância.

HyperOS 3 Global chega dentro de dias

A incerteza paira há uma semana e não tinha uma resposta oficial. A Xiaomi revelou oficialmente o HyperOS 3 na China, mas não se pronunciou sobre a versão ocidental. Pelo menos até agora. Já se sabe quando é que o HyperOS 3 Global será lançado oficialmente-

Foi a própria empresa confirmou com uma publicação simples, mas eficaz, no X. Em suma, o novo software e todas as suas novas funcionalidades chegarão no mesmo dia que o Xiaomi 15T. Assim, será no dia 24 de setembro. Esta é a data que a empresa escolheu para revelar o Xiaomi 15T na Europa, juntamente com todas as novas funcionalidades do HyperOS 3 Global.

A notícia surge depois de se saber que a Xiaomi está a testar o HyperOS 3 Global em smartphones como o Redmi Note 14. Este é um marco que se esperava como prelúdio para um lançamento muito mais cedo do que o esperado. Agora sabe-se que só será necessário esperar mais algumas semanas.

Uma novidade da Xiaomi para os smartphones

A Xiaomi escolheu o dia 24 de setembro para anunciar todas as novidades do HyperOS 3 Global, mas não se pode assumir que chegará aos smartphones nesse dia. Resta saber o que a empresa dirá sobre o lançamento, mas é provável que a atualização seja lançada nesse dia. Ou seja, o software começará a ser distribuído para os telemóveis que aguardam a atualização a partir de 24 de setembro.

A data exata e os modelos específicos são desconhecidos de momento, mas é possível que a Xiaomi anuncie um roteiro global para o HyperOS 3 no final do evento. Será então que seremos os primeiros a saber quais os telemóveis Xiaomi que receberão a atualização, juntamente com as datas específicas. Os telemóveis topo de gama lançados no ano passado têm muito mais probabilidades de receber o HyperOS 3 Global muito antes.

É muito provável que a Xiaomi adie as atualizações oficiais até outubro. A boa notícia é que vários leaks apontam para um lançamento antecipado bastante amplo. A lista abaixo são alguns dos smartphones Xiaomi que podem ser os primeiros a receber a atualização para o HyperOS 3 Global.