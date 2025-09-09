Quantas malas de viagem cabem na bagageira de um Tesla? A marca quis mostrar em vídeo!

O lançamento do Model Y L de seis lugares parece estar a melhorar o desempenho da Tesla na China. Ainda assim, a marca procurou ressalvar um dos atributos do novo modelo, enchendo a bagageira de malas de viagem e mostrando que espaço não falta!

O espaço disponível na bagageira, com e sem bancos rebatidos, é uma característica que muitos futuros proprietários analisam aquando da compra de um novo carro.

Além da utilidade em viagens longas, para acomodar bagagem para várias pessoas, facilita, também, atividades como levar equipamento desportivo, transportar carrinhos de bebé ou fazer pequenas mudanças.

Um carro com uma bagageira ampla ajuda a manter o habitáculo livre de objetos soltos, aumentando a segurança e o conforto dos ocupantes.

Tesla demonstrou capacidade da bagageira do seu Model Y L

Considerando a importância de uma bagageira grande e procurando crescer num mercado que não lhe tem dado resultados promissores, a Tesla decidiu destacar um dos argumentos do seu recém-lançado Model Y L: a generosa bagageira.

Num vídeo, partilhado por um utilizador do X, a marca mostrou quantas malas podem ser encaixadas na parte de trás do carro, dando conta de que espaço não falta.

No início do vídeo são mostradas duas malas de diferentes dimensões: uma maior, que seria de cabine, com 350 mm x 240 mm x 560 mm, e outra menor, com 235 mm x 130 mm x 320 mm.

Durante o vídeo, uma pessoa vai acomodando as várias malas, colocando dentro da bagageira do Model Y L, com os bancos rebatidos, 24 malas de cabine e 19 mais pequenas. Com a bagageira cheia, o espaço sob o capô foi preenchido com duas malas.

No total, o Model Y L, disponível na China, carregou 20 malas de cabine e 25 mais pequenas.

Tesla Model Y L parece ter os argumentos certos para a China

Apesar da intensa concorrência de marcas nacionais no mercado chinês, a chegada do Model Y L de seis lugares parece estar a melhorar o desempenho lento da Tesla, na China.

Desde o seu lançamento, no dia 19 de agosto, as encomendas do Model Y L atingiram 120.000 unidades, com uma média de quase 10.000 encomendas diárias, segundo o meio de comunicação local Cailian, citando um vendedor da Tesla.

No final de agosto, numa nota de pesquisa, o Deutsche Bank citou o feedback dos concessionários, afirmando que o fluxo de novas encomendas da Tesla China, nesse mês, deveria aumentar cerca de 100% relativamente ao mês anterior, atingindo cerca de 130.000 unidades.

Segundo a mesma fonte, este crescimento é impulsionado principalmente pelo lançamento do novo SUV Model Y L de seis lugares e distância entre eixos longa.

Com as entregas previstas para outubro, a Tesla oferece três variantes do seu novo Model Y L: o de entrada com tração traseira, o long-range com tração às quatro rodas e o de seis lugares, com preços iniciais de RMB 263.500 (cerca de 31.460 euros), RMB 313.500 (cerca de 37.430 euros) e RMB 339.000 (cerca de 40.470 euros), respetivamente.