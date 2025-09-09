PplWare Mobile

Quantas malas de viagem cabem na bagageira de um Tesla? A marca quis mostrar em vídeo!

· Motores/Energia 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. P says:
    9 de Setembro de 2025 às 10:44

    Interessante, mas desinteressante uma vez que é um modelo que nem está previsto ser comercializado na Europa.

    Responder
  2. Max says:
    9 de Setembro de 2025 às 10:51

    Há sempre um mistério no desaparecimento das encomendas da Tesla. Antes do lançamento do Cybertruck, Musk, em 2020, anunciou que há havia 500.000 encomendas. Até setembro de 2025 foram vendidos … 50.000.
    Na China já há outras automóveis elétricos de versões longas de 6 lugares, como o Model Y L, e de 7 lugares. Vai ter forte concorrência.

    Responder
  3. Zé Fonseca A. says:
    9 de Setembro de 2025 às 10:58

    peço encarecidamente ao pplware que apague este artigo, se a minha mulher vê isto ainda passo a ser bestie do JL

    Responder
  4. anonimo says:
    9 de Setembro de 2025 às 11:10

    Com bancos rebatidos até o meu leva as malas todas, mas quem compra o Tesla Y leva uma familia de 4 ou 5 e ai não cabe nem metade das malas XD

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube