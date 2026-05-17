Tal como outras áreas, também o mercado dos smartphones têm sofrido com o aumento dos preços dos componentes. Agora surgem dados que mostram que há um novo aumento a caminho. Desta vez os smartphones Android vão ficar muito mais caros e a culpa é da Qualcomm e do seu novo SoC.

Smartphones Android vão ficar mais caros

Surgiram detalhes importantes sobre o SoC topo de gama de próxima geração da Qualcomm, o Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. De acordo com informações divulgadas, o preço unitário deste novo SoC deverá ultrapassar os 300 dólares. Este aumento de preço indica que estamos a lidar com o SoC móvel mais caro alguma vez produzido pela Qualcomm.

Estes valores, que estão a ser discutidos no mundo da tecnologia, provavelmente afetarão diretamente as estratégias de custos dos fabricantes de smartphones. A tendência de subida dos preços do setor é também corroborada pelos dados dos anos anteriores. Enquanto os SoC Snapdragon 8 Gen 1 custavam entre 120 e 130 dólares, este valor subiu para a faixa dos 170 a 200 dólares com o Snapdragon 8 Gen 3.

O modelo atual do Snapdragon 8 Elite custa mais de 220 dólares. Com a nova geração Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, prevê-se que este custo ultrapasse os 300 dólares, o que poderá provocar um aumento significativo dos preços dos smartphones. Esta pressão de custos está a obrigar os fabricantes de Android a adotar uma nova estratégia. Há rumores de que as empresas irão dividir os modelos principais em versões padrão e Pro.

Culpa será da Qualcomm e do seu novo SoC

A versão Pro será especificamente direcionada para dispositivos de gama alta, como o Samsung Galaxy S27 Ultra. O Snapdragon 8 Elite Gen 6 padrão continuará a ser utilizado numa gama mais ampla de dispositivos. As diferenças técnicas entre as duas versões do SoC não se limitam ao preço. O modelo Pro, por exemplo, foi desenvolvido utilizando o processo de fabrico de 2 nm da TSMC e oferece um desempenho superior.

Este SoC especial destaca-se pela sua unidade gráfica Adreno 850 e pela maior largura de banda de memória. O suporte para memória RAM LPDDR6 é também um detalhe fundamental que distingue o modelo Pro da versão standard. O modelo padrão Snapdragon 8 Elite Gen 6 contará com o GPU Adreno 845 e suporte para memória LPDDR5X.

Embora se diga que os SoC atingem velocidades de relógio de 5 GHz ou superiores, afirma-se que o desempenho no mundo real pode diferir destes valores. À medida que se aproxima 2027, o mundo Android parece estar a entrar numa era mais poderosa, mas também mais cara.