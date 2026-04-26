Bug no Android Auto chateia utilizadores! Gemini desaparece e Google Assistant volta

A mudança do assistente pessoal no Android Auto não foi consensual. Nem todos queriam esta alteração, que a Google acabou por impor. Depois de vários problemnas, surge agora um bug no Android Auto está a fazer com que o Gemini desapareça e o Google Assistant volte ao antigo. Isso causa erros e confusão entre os utilizadores.

Bug no Android Auto chateia utilizadores

O Android Auto está a deparar-se com um problema bastante estranho após a implementação gradual do Gemini no sistema.

Vários utilizadores reportam um bug que provoca alterações inesperadas entre o novo assistente e o antigo Google Assistant, gerando confusão e frustração na comunidade.

Há meses que a Google tem vindo a substituir gradualmente o Google Assistant pelo Gemini no Android Auto. No entanto, a transição não tem sido totalmente estável e, agora, um bug está a fazer com que alguns condutores vejam exatamente o contrário.

O Gemini desaparece e o sistema volta automaticamente ao assistente clássico.

Em fóruns e plataformas como o Reddit, vários utilizadores afirmam que a integração com o Gemini funcionava corretamente até uma recente atualização do Android Auto, especificamente a versão 16.7.

Após a instalação, o sistema começou a reverter sem aviso prévio. O mais frustrante é que as soluções habituais não parecem funcionar.

Gemini desaparece e Google Assistant volta

Os utilizadores tentaram limpar a cache, alterar as definições do assistente digital, reiniciar os seus telefones e até o sistema do carro, mas o problema persiste em muitos casos. Curiosamente, nem todos concordam que a versão 16.7 seja a causa direta.

Alguns relatos indicam que o problema também ocorre em versões anteriores, como a 16.6, sugerindo que pode ser uma falha mais profunda na integração do assistente com o sistema.

Um especialista da comunidade Google confirmou que a equipa está ciente do bug e encaminhou-o internamente para análise.

Além disso, alguns utilizadores receberam e-mails a solicitar mais informações para investigar o problema.

Entretanto, surgiu uma possível solução alternativa temporária que parece funcionar em alguns casos. Consiste em aceder às definições do Android Auto e alternar manualmente entre os assistentes.