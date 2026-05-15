Análise OPPO Find X9 Ultra: o smartphone para acabar de vez com as câmaras profissionais

A OPPO mudou o cenário da fotografia nos smartphones com o OPPO Find X9 Ultra. Agora, revelamos a nossa análise a este novo ícone que quer acabar com as câmaras. O novo OPPO Find X9 Ultra, o primeiro modelo Ultra da marca a chegar de forma oficial ao mercado português, possui um sistema de câmaras Hasselblad de 200MP e zoom ótico de 10x, posicionado-se como o novo padrão de referência na fotografia móvel.

O regresso do colosso da fotografia ao mercado nacional

A OPPO decidiu finalmente trazer para Portugal a sua artilharia pesada, marcando uma posição clara no segmento ultra-premium. O Find X9 Ultra não é apenas mais um smartphone de topo no catálogo da marca. É uma verdadeira declaração de intenções que coloca o hardware ótico acima de qualquer outra métrica.

Após anos de ausência da linha Ultra em solo nacional, este dispositivo chega com o peso da responsabilidade de justificar um investimento que ronda os 1700€. Aposta numa experiência de utilização que parece desafiar os limites do que é possível transportar num bolso.

Esta análise detalhada foca-se numa utilização intensiva, onde o dispositivo foi levado ao limite em cenários reais, comprovando que a marca não se limitou a seguir tendências, mas sim a criar as suas próprias regras no que toca à captura de imagem.

Um design que impõe respeito e funcionalidade

Ao segurar o Find X9 Ultra pela primeira vez, a sensação é de robustez e densidade, algo que se espera de um equipamento com esta ambição. Com um peso aproximado de 236 gramas, não se trata de um telemóvel leve, mas essa massa é justificada pela complexidade do seu sistema de lentes e pela qualidade dos materiais utilizados na sua construção.

O design traseiro é dominado por um enorme módulo circular que remete imediatamente para as máquinas fotográficas clássicas da Hasselblad, conferindo-lhe uma identidade visual inconfundível. A marca não facilitou no que toca à resistência.

Equipou o dispositivo com uma certificação IP69 que garante proteção total contra imersão, jatos de água de alta pressão e temperaturas elevadas, o que traduz uma tranquilidade absoluta para o utilizador português, seja em que cenário for.

O ecrã que serve de visor profissional

A experiência visual é assegurada por um painel LTPO AMOLED de 6,82 polegadas com resolução QHD+ que se destaca pela sua claridade irrepreensível. O que realmente salta à vista durante a utilização é a fluidez da taxa de atualização de 144Hz, que se adapta de forma inteligente ao conteúdo para otimizar o consumo de energia.

O brilho é outro ponto onde este ecrã brilha, literalmente, atingindo picos de 3600 nits em conteúdos HDR, o que garante que a legibilidade sob a forte luz solar das esplanadas nacionais seja perfeita.

Para quem passa muitas horas a rever as suas capturas, a OPPO incluiu uma regulação PWM de 2160Hz que reduz a fadiga ocular em ambientes de pouca luz, mantendo cores vibrantes e uma calibração natural que é essencial para quem utiliza o telemóvel para editar fotografias no terreno.

Fotografia: o triunfo da luz e a alma da Hasselblad

O domínio da fotografia é, sem dúvida, o aspeto mais importante deste equipamento e onde a parceria com a Hasselblad atinge o seu expoente máximo. O sistema assenta num sensor principal Sony de 1 polegada com 200MP e uma abertura de f/1.5, uma combinação que permite uma captação de luz sem precedentes no mundo dos smartphones.

Durante os testes intensivos, esta câmara demonstrou uma capacidade incrível de criar um efeito de fundo desfocado natural, o chamado bokeh, que muitas vezes dispensa o uso do modo retrato por software.

A ciência de cor aplicada pela Hasselblad garante que os tons de pele sejam reproduzidos com uma fidelidade impressionante e que a gama dinâmica não esborrate as sombras nem queime as luzes altas, mantendo um aspeto orgânico e profissional em cada disparo.

O modo Master é uma das ferramentas mais poderosas para o utilizador experiente, permitindo o controlo total sobre o ISO, a velocidade do obturador e o balanço de brancos, tudo isto beneficiando do processamento de imagem avançado da marca.

Outra adição fascinante é o modo XPan, que permite captar imagens no icónico formato panorâmico 65:24, conferindo uma estética cinematográfica única, ideal para a fotografia de rua.

A versatilidade é reforçada por quatro sensores principais que trabalham em conjunto para garantir que, independentemente da distância, a qualidade da imagem se mantenha constante e livre do ruído artificial que assombra sensores mais pequenos.

A revolução do zoom ótico e das lentes periscópicas

A capacidade de aproximação do Find X9 Ultra é, provavelmente, a mais completa do mercado atual, graças ao seu sistema de duas lentes periscópicas dedicadas.

Já a lente de zoom ótico de 3x, com o seu sensor de grandes dimensões, é a ferramenta perfeita para retratos, oferecendo uma compressão de imagem que isola o sujeito de forma elegante.

O zoom ótico de 10x permite captar detalhes que o olho humano mal consegue distinguir à distância, mantendo uma nitidez e uma textura de imagem que surpreendem até os fotógrafos mais céticos.

Mesmo em condições de iluminação precária, a estabilização ótica faz um trabalho soberbo, permitindo captar imagens nítidas sem a necessidade de um tripé, o que torna este telemóvel numa ferramenta de exploração urbana sem paralelo.

Desempenho e energia para fluxos de trabalho intensos

No interior deste colosso encontramos o processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, apoiado por generosas quantidades de memória RAM que garantem que o sistema nunca vacile. Em utilização intensiva, seja a editar vídeo 4K a 60fps ou a processar ficheiros RAW pesados, o desempenho manteve-se irrepreensível, com uma gestão térmica eficiente que evita o sobreaquecimento do módulo das câmaras.

A autonomia é assegurada por uma bateria de 7050mAh que utiliza tecnologia de silício-carbono para oferecer maior densidade energética. No dia a dia, isto traduz-se numa bateria que aguenta facilmente um dia de uso pesado, chegando muitas vezes ao segundo dia com carga residual.

Quando é necessário carregar, o sistema SUPERVOOC de 100W devolve a carga total em pouco mais de meia hora, enquanto o carregamento sem fios de 50W oferece uma conveniência rara para quem não quer estar dependente de cabos.

Veredicto Pplware: um investimento na excelência tecnológica

O OPPO Find X9 Ultra chega a Portugal com um preço recomendado de 1699,99€, o que o coloca no topo da pirâmide do mercado de luxo. É um valor elevado, mas que se justifica pela entrega de um conjunto tecnológico que não tem rivais à altura no que toca à versatilidade fotográfica.

Para o entusiasta que procura substituir a sua câmara dedicada por um dispositivo que está sempre no bolso, a proposta é sólida e convincente. Não é apenas um telemóvel potente.

É uma ferramenta de trabalho e lazer que redefine o que podemos esperar da tecnologia móvel em 2026, consolidando o regresso da OPPO ao segmento Ultra com um impacto que dificilmente será esquecido.

OPPO X9 Ultra

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