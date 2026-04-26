Prepare-se para ter ainda mais anúncios nos vídeos do YouTube

A publicidade no YouTube é algo a que os utilizadores têm de se habituar. A Google tem lutado de forma firme para acabar com os bloqueadores e agora tem mais novidades. Prepara-se para ter ainda mais anúncios nos vídeos e assim conseguir ter uma receita ainda maior.

Mais anúncios nos vídeos do YouTube

O YouTube está a lançar novas funcionalidades em versão beta que estão a mudar a experiência de publicidade na sua plataforma. Estas inovações incluem anúncios exibidos ao lado de específicos ao vivo e conteúdo patrocinado adicionado ao feed de inscrições.

Este formato de anúncio lado a lado, exibir ilante específico ao vivo, é apresentado abaixo ou ao lado do conteúdo, sem interrupção na transmissão. Este novo formato silencia o áudio da transmissão ao vivodurante a exibição do anúncio, dando destaque ao som do anúncio, e a transmissão volta ao seu fluxo normal assim que o anúncio termina.

A Google anunciou esta funcionalidade pela primeira vez em setembro de 2025 e afirmou que seria integrada em mais detalhes ao longo do tempo. Estes anúncios, exibidos em dispositivos móveis, ocupam uma parte do ecrã enquanto a transmissão em direto está em danso, melhorando a experiência de visualização.

Novos formatos e mudanças nas plataformas

Este método, que não interrompe a transmissão em direto , desaparece automaticamente quando o anúncio termina e o espectador volta a ouvir o áudio da transmissão. Os utilizadores estão a partilhar exemplos em plataformas de redes sociais mostrando estes anúncios a aparecer diretamente abaixo de detalhes ao vivo em dispositivos móveis.

Com este formato, o YouTube pretende manter a transmissão em segundo plano, em vez de pausar o conteúdo entre os anúncios. É por isso que a transmissão é completamente silenciada durante o intervalo comercial, e o conteúdo áudio do anúncio é reproduzido para o espectador. Entretanto, há especulações ao vivo, os utilizadores do YouTube também começaram a encontrar anúncios nos seus feeds de subscrições. "Patrocinado " .

Para os utilizadores sem subscrição premium, a página de subscrição sempre foi uma área livre de anúncios. No entanto, vários relatos de utilizadores nos últimos dias indicam que isso mudou e que foram inseridos anúncios no feed de subscrições. O YouTube não se pronunciou oficialmente sobre se esta mudança é permanente.