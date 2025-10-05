Apple e Google acusadas de ceder a Trump e remover apps de denúncias do ICE

A Apple e a Google cederam à pressão da administração Trump e removeram as aplicação dedicadas a reportar agentes do ICE. Falamos das apps ICEBlock e . A app permitia que os utilizadores denunciem a presença de agentes de imigração responsáveis ​​pela aplicação da agressiva política anti-migração do presidente dos EUA.

Apple e Google acusadas de ceder a Trump

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) conseguiu o que pretendia da Apple e da Google. Falamos da remoção da apps apps ICEBlock e Red Dot, que permitiam alertar toda a comunidade para a presença de agentes de imigração (ICE) na zona. Desde o início do novo mandato de Donald Trump, estes agentes surgem com rostos tapados, tornando-os impossíveis de identificar. Os métodos com que lidam com migrantes provocam raiva e incompreensão entre muitos cidadãos americanos.

O DoJ tentava há semanas remover as apps das loja e finalmente conseguiu. A procuradora-geral Pam Bondi referiu que “contactaram com a Apple para exigir que removam a aplicação ICEBlock da App Store e a Apple fê-lo”. A Apple ouviu o argumento e revelou “com base nas informações recebidas das autoridades policiais sobre os riscos de segurança associados ao ICEBlock, removemos esta aplicação e outras semelhantes da App Store”.

A Google afirma não ter recebido qualquer pedido de remoção do Departamento de Justiça. A empresa afirma ter removido a aplicação de localização de agentes do ICE porque "partilha a localização do que descreve como um grupo vulnerável após um recente ato violento contra eles relacionado com este tipo de aplicações".

Removidas apps ICEBlock e Red Dot

A retirada ocorre após um tiroteio perto de um centro de detenção do ICE no Texas. A polícia afirma que o suspeito pretendia matar agentes da imigração e acabou por matar um recluso e ferir outros dois. A app ICEBlock estava no seu smartphone.

Para Joshua Aaron, o criador da aplicação, é obviamente dececionante. Declarou que “ceder a um regime autoritário nunca é a decisão certa. A Apple alega ter recebido informações das autoridades policiais de que o ICEBlock colocava polícias em perigo. Isto é falso. O programador diz-se determinado a lutar contra a Apple e que “a nossa missão sempre foi proteger os nossos vizinhos do terror que este governo continua a desencadear sobre o povo desta nação”.

A empresa está mais uma vez a ceder a um regime autoritário, enquanto as leis implementadas por países mais democráticos, como na Europa, são combatidas de forma feroz. A diferença de tratamento é ainda mais preocupante tendo em conta que Tim Cook fez inúmeros gestos de boa vontade e até ofereceu presentes a Donald Trump, o que por sua vez lhe valeu um ajuste das taxas alfandegárias.