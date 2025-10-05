Um marco para este browser! Brave atinge 101 milhões de utilizadores ativos mensais

A Brave anunciou que atingiu 101 milhões de utilizadores ativos mensais em plataformas de desktop e dispositivos móveis a 30 de setembro de 2025. Este número é considerado um indicador da abordagem centrada no utilizador da empresa e da sua forte posição no mercado de browsers que priorizam a privacidade.

Um marco importante para o Brave

O CEO e cofundador da Brave, Brendan Eich, afirmou que o desejo dos utilizadores por privacidade e controlo sobre as suas experiências online foi fundamental para este sucesso. Nos últimos dois anos, o Brave atingiu este marco com uma média de 2,5 milhões de novos utilizadores por mês.

Em setembro, o número de utilizadores ativos diários atingiu os 42 milhões, indicando que aproximadamente 42% dos utilizadores ativos mensais utilizam o browser diariamente. Isto demonstra o forte desempenho do Brave em termos de envolvimento e retenção de utilizadores. As características de destaque do Brave incluem o bloqueio de anúncios e rastreadores, navegação rápida e uma experiência de internet segura.

101 milhões de utilizadores mensais

Estas funcionalidades permitem que os utilizadores realizem as suas atividades online com mais segurança e rapidez. A Brave Wallet, por outro lado, permite aos utilizadores gerir os seus criptoativos através de uma única carteira, graças ao seu suporte para múltiplas cadeias.

Isto torna a Brave mais do que apenas um browser; é também uma ferramenta financeira digital abrangente. Os utilizadores podem proteger a sua experiência online e gerir os seus criptoativos de forma descentralizada. A empresa planeia tornar a experiência do utilizador mais personalizada e eficiente através da integração de IA. Esta abordagem irá diferenciar o Brave das alternativas focadas na privacidade.

Browser focado na privacidade que todos querem

Os 101 milhões de utilizadores ativos mensais do Brave destacam o panorama competitivo no mercado dos browsers e as exigências dos utilizadores por privacidade. O crescimento contínuo da empresa fortalece o seu potencial para atrair mais utilizadores para o seu ecossistema no futuro. Graças ao Brave, os utilizadores podem desfrutar de uma experiência de Internet mais segura e tirar partido das vantagens das ferramentas digitais.

O crescimento da base de utilizadores do Brave demonstra que o browser não é apenas uma ferramenta web, mas uma plataforma abrangente que prioriza a privacidade e o controlo do utilizador online. Este sucesso estabelece também um marco significativo para as metas futuras de crescimento e inovação da empresa.