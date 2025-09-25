Chegou o HyperOS 3! Estes smartphones e tablets Xiaomi recebem já atualização

A Xiaomi revelou os seus novos smartphones Android de gama alta em Munique. Falamos do Xiaomi 15T e o Xiaomi 15T Pro, que vêm com o HyperOS 3. A empresa aproveitou a oportunidade para mostrar os detalhes desta tão aguardada atualização para o resto do seu portefólio.

Chegou o HyperOS 3 mas ainda não é para todos

O HyperOS 3 na sua versão global gira em torno do HyperAI da Xiaomi , o seu conjunto de inteligência artificial que inclui características de todos os tipos: pesquisa melhorada na galeria, escrita inteligente e papéis de parede gerados por IA.

Além disso, o design da interface foi reformulado e a interligação entre dispositivos foi melhorada com o HyperConnect. A Xiaomi deu especial ênfase ao HyperIsland , uma nova forma de exibir notificações e controlos semelhante ao Dynamic Island da Apple.

Primeiro lote: O primeiro lote de atualizações irá focar-se nos últimos lançamentos da empresa e chegará ao longo dos próximos dois meses. Os dispositivos são os seguintes:

Smartphones : Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, 15, Xiaomi MIX Flip; Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14; POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7, POCO X7 Pro, POCO X7

Tablets : Xiaomi Pad Mini, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7

: Xiaomi Pad Mini, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7 Wearables: Xiaomi Watch S4 41mm, Smart Band 10 Glimmer Edition, Smart Band 10 Ceramic Edition, Smart Band 10

Segundo lote: A segunda grande fornada chegará no final do ano, abrangendo a gama alta da geração anterior e boa parte da gama média:

Smartphones : Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, 14; Redmi Note 13 Pro; Redmi 15, Redmi 14C, Redmi 13, Redmi 13x; POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X6 Pro, POCO M7, POCO M6 Pro, POCO M6, POCO C75

Tablets: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4; Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro, Redmi Pad 2 4G, Redmi Pad 2

Terceira vaga: A mais recente e maior estender-se-á até ao primeiro trimestre do próximo ano, abrangendo uma vasta gama de dispositivos das últimas gerações:

Smartphones : Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite; Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro; POCO F5 Pro, POCO F5, POCO X6, POCO M7 Pro 5G, POCO C85; Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14S, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G; Redmi 15 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C.

Tablets: Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro, Redmi Pad SE 8.7 4G, Redmi Pad SE 8.7, POCO Pad.

É importante referir que este é o roteiro inicial, sendo que a Xiaomi deverá confirmar a atualização do HyperOS 3 para dispositivos mais antigos. No entanto, haverá uma diferença fundamental. Os modelos anunciados agora têm maior probabilidade de serem atualizados para o Android 16. Já nos dispositivos mais antigos, isso não acontecerá, pois devem manter o Android 15.