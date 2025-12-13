Fortnite regressa à Google Play Store do Android após vitória da Epic Games
O popular Fortnite está de regresso à Google Play Store após uma ausência de cinco anos. É o resultado direto de uma vitória histórica da Epic Games que obriga a Google a reformular as políticas de distribuição de aplicações Android. Este marco define um novo paradigma de concorrência e pagamentos alternativos no mercado de jogos móveis.
A essência da disputa residiu nas práticas de distribuição de aplicações e nos sistemas de pagamento in-app da Google. A Epic Games avançou com a queixa anticoncorrênciaem agosto de 2020, depois de o Fortnite ter sido removido da loja por implementar um sistema de pagamento direto, contornando a comissão de 30% da Google.
No final de 2023, um júri federal dos EUA proferiu um veredicto esmagador em favor da Epic Games, concluindo que a Google utilizava a sua Google Play Store e o seu sistema de faturação para práticas monopolistas ilegais. A decisão foi recentemente confirmada, solidificando o precedente legal e as exigências de mudança. O CEO da Epic Games, Tim Sweeney, celebrou a decisão nas redes sociais, afirmando a dimensão da vitória: “Vitória total no caso Epic vs. Google!”
Durante o processo, documentos revelados indicaram que a Google teria tomado medidas agressivas para limitar a concorrência. Foi sugerido que a empresa considerou, inclusivamente, adquirir a Epic Games para neutralizar a ameaça representada pela sua loja alternativa.
Fortnite is back on Android through Google Play in the USA, and will continue to be available through Epic Games Store on Android worldwide. Thanks to Google for all of their awesome support; this is the beginning of a new, open world of mobile gaming! https://t.co/izzXXx0yN4
— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 11, 2025
Fruto da vitória da Epic Games no Android
A derrota judicial força a Google a implementar “remédios” que visam aumentar a concorrência no Android. A mais significativa destas mudanças é a obrigação de permitir que os programadores de aplicações utilizem sistemas de pagamento alternativos para as transações in-app. Isto significa que empresas como a Epic Games podem agora oferecer aos consumidores a opção de pagar diretamente, potencialmente com custos mais baixos.
Adicionalmente, a Google terá de facilitar a distribuição de lojas de terceiros, como a Epic Games Store, através da Play Store, tornando mais simples para os utilizadores acederem a jogos e aplicações fora do controlo total da Google. Embora a Google tenha manifestado a intenção de recorrer para o Supremo Tribunal dos EUA, citando preocupações de segurança e privacidade, o processo de implementação das mudanças judiciais já está em curso.
O regresso de Fortnite à Play Store é a primeira materialização destas obrigações. Este é um passo crucial que redefine o mercado de aplicações móveis, estabelecendo um precedente que poderá influenciar outras plataformas e fomentar uma distribuição digital mais justa e aberta. O futuro da Google Play Store será moldado por estas novas regras de concorrência.