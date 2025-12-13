Fortnite regressa à Google Play Store do Android após vitória da Epic Games

O popular Fortnite está de regresso à Google Play Store após uma ausência de cinco anos. É o resultado direto de uma vitória histórica da Epic Games que obriga a Google a reformular as políticas de distribuição de aplicações Android. Este marco define um novo paradigma de concorrência e pagamentos alternativos no mercado de jogos móveis.

Fortnite regressa à Google Play Store

A essência da disputa residiu nas práticas de distribuição de aplicações e nos sistemas de pagamento in-app da Google. A Epic Games avançou com a queixa anticoncorrênciaem agosto de 2020, depois de o Fortnite ter sido removido da loja por implementar um sistema de pagamento direto, contornando a comissão de 30% da Google.

No final de 2023, um júri federal dos EUA proferiu um veredicto esmagador em favor da Epic Games, concluindo que a Google utilizava a sua Google Play Store e o seu sistema de faturação para práticas monopolistas ilegais. A decisão foi recentemente confirmada, solidificando o precedente legal e as exigências de mudança. O CEO da Epic Games, Tim Sweeney, celebrou a decisão nas redes sociais, afirmando a dimensão da vitória: “Vitória total no caso Epic vs. Google!”

Durante o processo, documentos revelados indicaram que a Google teria tomado medidas agressivas para limitar a concorrência. Foi sugerido que a empresa considerou, inclusivamente, adquirir a Epic Games para neutralizar a ameaça representada pela sua loja alternativa.

Fruto da vitória da Epic Games no Android

A derrota judicial força a Google a implementar “remédios” que visam aumentar a concorrência no Android. A mais significativa destas mudanças é a obrigação de permitir que os programadores de aplicações utilizem sistemas de pagamento alternativos para as transações in-app. Isto significa que empresas como a Epic Games podem agora oferecer aos consumidores a opção de pagar diretamente, potencialmente com custos mais baixos.

Adicionalmente, a Google terá de facilitar a distribuição de lojas de terceiros, como a Epic Games Store, através da Play Store, tornando mais simples para os utilizadores acederem a jogos e aplicações fora do controlo total da Google. Embora a Google tenha manifestado a intenção de recorrer para o Supremo Tribunal dos EUA, citando preocupações de segurança e privacidade, o processo de implementação das mudanças judiciais já está em curso.

O regresso de Fortnite à Play Store é a primeira materialização destas obrigações. Este é um passo crucial que redefine o mercado de aplicações móveis, estabelecendo um precedente que poderá influenciar outras plataformas e fomentar uma distribuição digital mais justa e aberta. O futuro da Google Play Store será moldado por estas novas regras de concorrência.