Apple e Samsung são as marcas de smartphones com piores taxas de reparação

Todos sabem que a Samsung e a Apple continuam a liderar o mercado global de smartphones. No entanto, estes gigantes tecnológicos estão no fim da tabela em termos de reparabilidade. A Samsung teve um desempenho ligeiramente melhor do que a sua rival, com uma nota D (sendo E a mais baixa), enquanto a Apple obteve D-.

Marcas de smartphones com piores taxas de reparação

As notas de reparabilidade são do estudo “Failing the Fix 2026”, realizado pelo Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund, uma organização sem fins lucrativos de defesa do consumidor dos EUA. Esta quinta edição utiliza os critérios do Registo Europeu de Produtos para Etiquetagem Energética (EPREL) da UE para avaliar os smartphones. Abrange 105 dispositivos, agrupados por fabricante.

Os resultados mostram que, apesar de serem os dois maiores fabricantes de smartphones do mundo, os dispositivos móveis da Samsung e da Apple são os menos reparáveis. A Apple está na última posição da tabela. A sua nota D- mal consegue evitar a classificação mais baixa de reparabilidade, E. A Samsung está apenas ligeiramente acima da Apple, com uma nota D.

Na outra ponta da escala está a Motorola. Embora não compita com a Apple e a Samsung nas vendas, o relatório afirma que os seus telemóveis são os mais fáceis de reparar, com uma impressionante nota B+. Já a Google e a sua linha Pixel estão numa posição intermédia em termos de reparabilidade. A nota C- da empresa coloca-a acima da Samsung na tabela.

A pontuação de reparação da União Europeia tem em conta fatores como a disponibilidade de peças de substituição, ferramentas e informações de reparação, a duração do suporte de software e o número de passos necessários para reparações simples, como a troca da bateria de um telemóvel.

Não são apenas os smartphones os visados

O relatório analisa também a reparabilidade dos computadores portáteis, utilizando um índice criado pelo governo francês. As pontuações aqui são notavelmente melhores do que as dos telemóveis, embora a Apple esteja novamente na última posição com uma nota C-. A Samsung está três posições acima, com uma nota B-, enquanto a Asus lidera o ranking com B+.

É possível que os resultados não incluam o novo MacBook Neo. O MacBook, o modelo mais acessível da Apple, foi recentemente desmontado pelo YouTuber Tech Re-Nu, que o considerou um dos MacBooks mais fáceis de reparar dos últimos anos – o iFixit chegou à mesma conclusão na sua análise. O relatório destaca como os dispositivos irreparáveis ​​representam um problema para o ambiente e contribuem para o crescente volume de lixo eletrónico.

As descobertas reforçam também a importância das políticas de direito à reparação. As regras da UE para smartphones, em vigor desde 20 de junho de 2025, exigem etiquetas de reparabilidade, acesso a peças de substituição e suporte alargado de software, enquanto a avaliação da PIRG penaliza também as marcas ligadas a grupos que se opõem à legislação sobre reparações.