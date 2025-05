Esta novidade do Spotify para o Android Auto pode melhorar as viagens

Com o Android Auto a crescer e a ganhar destaque, a Google precisa de acelerar o que este oferece aos utilizadores. Uma das novidades mostradas veio para o Spotify, onde o Android Auto recebeu uma função que pode melhorar as viagens.

Novidade do Spotify para o Android Auto

O Spotify está a trazer um dos seus recursos mais sociais para o Android Auto. A funcionalidade Jam, que permite aos amigos ouvir e controlar uma playlist partilhada em tempo real, em breve funcionará em carros compatíveis com Android Auto ou que tenham a Google integrada.

O Jam foi lançado originalmente em 2023 como forma de as pessoas criarem playlists em grupo que todos os que estavam na sessão podiam editar. Qualquer pessoa do grupo podia saltar, adicionar ou reorganizar músicas, independentemente de onde estivesse. Agora, o Spotify está a estender esta ideia para o carro. A abordagem do Spotify funciona em todas as plataformas, facilitando a participação de mais pessoas.

Esta atualização foi anunciada durante o Google I/O como parte dos esforços da empresa para tornar as aplicações automóveis melhores e mais úteis. A Google introduziu novos modelos de aplicações de media para o Android Auto, concebidos para manter os condutores concentrados e oferecer controlos mais avançados. Estes modelos permitem criar recursos que se parecem mais com as suas aplicações de telefone, mas são adaptados para uma utilização mais segura.

Jam pode melhorar as viagens de carro

O Spotify utiliza estas novas ferramentas para atualizar a sua experiência no carro. Em breve, os utilizadores poderão iniciar uma sessão Jam diretamente no ecrã de media do Spotify no Android Auto. Outros no carro podem participar digitalizando um código QR com os seus telemóveis. Isto significa que os passageiros podem ajudar a gerir a música sem ter de tocar no ecrã principal do carro ou pedir ao condutor para mudar de música.

Esta mudança faz parte de um esforço maior da Google para trazer mais experiências de aplicações para o carro, incluindo um melhor suporte para mensagens, navegação e até jogos em carros com o Google integrado. Tudo isto está a ser feito através de atualizações na biblioteca de aplicações do Android for Cars, o que traz mais flexibilidade para criar aplicações mais seguras e fáceis de utilizar ao volante.

Para os utilizadores do Spotify, isto pode tornar a audição na estrada um pouco mais interativa. Para os que partilham música em viagens longas, o Jam pode fazer com que a viagem pareça mais uma experiência de grupo, mesmo sem passar o telefone para a frente.