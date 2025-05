Huawei lança o MateBook Fold Ultimate Design: um portátil dobrável com 7,3 mm de espessura

A Huawei não se contém na inovação e tem apresentado produtos verdadeiramente impressionantes - recorde-se do tri-dobrável que a marca lançou, recentemente. Recentemente, a empresa chinesa reforçou o seu catálogo de portáteis com uma proposta dobrável e muito fina. Conheça o MateBook Fold Ultimate Design.

Para assumir a forma de um enorme tablet com ecrã tátil e poder funcionar como um portátil compacto com um teclado virtual, a Huawei lançou o MateBook Fold Ultimate Design.

Embora pareça um portátil de 13 polegadas no exterior, o modelo abre-se num ecrã dobrável de 18 polegadas com apenas 7,3 mm de espessura - e 14,9 mm quando fechado.

Huawei criou um ecrã dobrável gigante

A Huawei conseguiu acomodar duas ventoinhas, um sistema de arrefecimento a vapor e seis altifalantes no corpo de alumínio deste portátil que pesa 1,16 kg.

Uma vez que se trata de um ecrã tátil, a marca desenvolveu a dobradiça para que se mantenha aberta em qualquer ângulo definido entre 30 e 150 graus, mesmo quando se toca no ecrã.

Além disso, há ainda um suporte, integrado na parte de trás, para apoiar o ecrã de tamanho normal em vários ângulos.

O ecrã é um OLED de camada dupla de 3,3 K com um brilho máximo de 1600 nits, e a Huawei assegurou que está protegido contra incidentes.

Além de 2 TB de armazenamento, 32 GB de RAM e uma bateria de 75 Wh, o MateBook Fold executa o HarmonyOS da Huawei, e está desenhado para funcionar como se tivesse de facto dois ecrãs, com as janelas a poderes ser movidas de um para o outro com um toque.

O novo portátil dobrável conta ainda com assistência de Inteligência Artificial para tarefas como tirar notas de reuniões e gerar apresentações.

Caso o utilizador não seja fã do teclado virtual, pode optar por uma versão física, sem fios, com 5 mm de espessura, que se fixa magneticamente à parte de trás do Fold.

Para já, o MateBook Fold Ultimate Design está disponível para reserva apenas na China, por 26.999 yuan (cerca de 3300 euros). No entanto, à semelhança de outros produtos da Huawei, pode ser que, em breve, chegue a outros mercados.