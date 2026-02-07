Em breve o Gemini poderá controlar qualquer smartphone Andriod

A Google trabalha arduamente para permitir que o Gemini controle o qualquer smartphone Android. Em breve, esta IA poderá utilizar as aplicações Android instaladas para realizar determinadas tarefas por pelo utilizador, de forma natural e até intuitiva.

Gemini poderá controlar smartphone Andriod

O Gemini, o assistente de IA da Google, está prestes a assumir o controlo do smartphone dos utilizadores. Pelo menos, é o que sugerem várias pistas descobertas no código da mais recente versão beta da aplicação da Google. E isso não é muito surpreendente, dado que a Google tem vindo a trabalhar há vários meses para aprimorar os recursos do seu assistente inteligente.

Há vários meses que a empresa de Mountain View tem vindo a trabalhar num sistema que permitirá ao seu assistente de IA realizar tarefas no smartphone. Ao explorar o código da aplicação Google na versão 17.4 beta, descobriram-se várias linhas de código que mencionam uma funcionalidade chamada “Realizar tarefas com o Gemini”.

A funcionalidade, que inicialmente será oferecida apenas a título experimental através do Google Labs, está aparentemente a ser testada sob o nome de código “bonobo”. Diversas linhas no código da aplicação descrevem como funciona. “O Gemini pode ajudá-lo com tarefas, como fazer pedidos ou reservar viagens, utilizando a automatização do ecrã em determinadas aplicações do seu dispositivo”, lê-se num dos avisos.

IA da Google será autónoma

De acordo com esta descrição, o Gemini poderá utilizar determinadas aplicações, presumivelmente selecionadas criteriosamente, para realizar algumas tarefas tediosas por si. O exemplo acima mencionado sugere que o assistente da Google poderia reservar viagens para si ou fazer uma encomenda em seu nome.

Pode-se, portanto, imaginar que o assistente inteligente da Google poderia, por exemplo, reservar um serviço de transporte por aplicação ou encomendar comida para entrega. A Google também incluiu vários avisos visíveis no código relacionados com esta nova funcionalidade.

A empresa de Mountain View afirma que “o Gemini pode cometer erros” e que “você é responsável pelo que ele faz por si, por isso monitorize-o atentamente”. Esta empresa sugere ainda: “Não introduza informações de login ou de pagamento nos chats Gemini. Evite utilizar a automatização de ecrãs para emergências ou tarefas que envolvam informações confidenciais”.