Google resolveu uma limitação do Android! Passa a ter sincronização do Wi-Fi

A Google traz uma novidade importante para o Android. Quer ajudar os utilizadores a terem as suas contas sincronizadas, num elemento importante. Falamos das redes Wi-Fi, que agora passam a ser atualizadas de forma imediata. Assim, e desde o primeiro momento, os utilizadores podem ligar-se às redes Wi-Fi conhecidas.

Google resolveu limitação do Android

Com a segunda atualização do Google Play Services, de março de 2026, a Google corrige finalmente a limitação da sincronização Wi-Fi no Android. Esta funcionalidade permitirá a partilha e sincronização de redes Wi-Fi fiáveis ​​em todos os dispositivos. No entanto, a funcionalidade de Sincronização Wi-Fi pode não estar totalmente funcional até uma futura atualização do Android.

A Google está a corrigir silenciosamente a limitação de sincronização Wi-Fi do Android com a segunda atualização do Google Play Services, de março de 2026. Com a versão 26.10 do Google Play Services, a gigante de Mountain View traz uma nova funcionalidade chamada "Sincronização Wi-Fi". Permitirá a partilha e sincronização de redes Wi-Fi fiáveis ​​em todos os dispositivos ligados à mesma conta Google. Isto ajuda a manter os dispositivos dos utilizadores online.

Esta correção garante que pode começar a usar um novo dispositivo imediatamente, sem ter de o ligar ao Wi-Fi primeiro. Antes desta alteração, ao trocar de Android, as redes Wi-Fi guardadas eram transferidas automaticamente para o novo dispositivo juntamente com a conta. Mas esta sincronização não era em tempo real. Ao ligar a uma nova rede num smartphone, era necessário escrever a palavra-passe no outro dispositivo.

Passa a ter sincronização do Wi-Fi

Como a Google refere numa página de suporte, o Wi-Fi Sync ajuda a manter os dispositivos dos utilizadores online. Facilita a partilha e a sincronização de redes conhecidas e fiáveis ​​em todo o ecossistema de dispositivos pessoais do utilizador. Isso garante que, onde quer que a conectividade esteja disponível, é acessível de forma rápida e fácil.

A sincronização por Wi-Fi só funciona entre dispositivos Pixel. Segundo os relatos, a Google refere nas notas de lançamento que a Sincronização por Wi-Fi pode não estar totalmente funcional até uma futura atualização do Android. Isto não é totalmente surpreendente, pois a Google já adotou uma abordagem semelhante antes.

A empresa listava novas funcionalidades nas notas de lançamento da atualização do Google Play Services e depois ativava-as com uma futura atualização do sistema operativo. A mais recente versão do Google Play Services começou a ser distribuída, mas pode demorar algum tempo até que esteja disponível no smartphone. Além disso, outra alteração é a exibição de marcadores animados na Play Store do Wear OS durante o carregamento da página de navegação.