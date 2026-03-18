Nvidia quer levar data centers para fora da Terra com os seus chips de nível espacial

A Nvidia revelou os seus chips espaciais, criados para serem os cérebros dos futuros data centers em órbita. Concebidas para resistir à radiação e processar dados críticos fora do planeta, o desafio técnico que esta iniciativa parece exigir será significativo, alertam os especialistas, apesar do entusiasmo da empresa liderada por Jensen Huang.

Nvidia quer levar data centers para fora da Terra

Os data centers necessários para a IA não foram propriamente bem recebidos. Na verdade, parece que ninguém os quer construídos perto de casa. A solução parece ser enviá-los para fora do planeta. Pode parecer ficção científica, mas a própria Nvidia está entusiasmada com a ideia.

De facto, a empresa liderada por Jensen Huang já deu um passo em frente nesse sentido com o desenvolvimento de novos chips "de nível espacial". Significa que a empresa está a levar este cenário muito a sério.

A proposta da Nvidia não é absurda nem inédita. Em órbita, os satélites podem aproveitar a exposição quase constante à energia solar e beneficiar de temperaturas extremamente baixas, o que facilita a dissipação do calor gerado pelos chips. Esta combinação tornaria o espaço num ambiente ideal para tratar das exigências da IA.

Projeto terá como base os seus chips de nível espacial

No entanto, este entusiasmo não está isento de desvantagens. Como já foi explicado, levar os data centers de IA para o espaço não é assim tão simples. Além disso, envolve desafios técnicos consideráveis, como se pode imaginar. Os chips tradicionais não são concebidos para suportar radiação cósmica, mudanças extremas de temperatura ou a ausência de atmosfera.

E é exatamente aí que a Nvidia entra em cena. A empresa está a trabalhar em versões adaptadas dos seus processadores, capazes de suportar estas condições. Estes novos chips de nível espacial são concebidos para manter a fiabilidade e o desempenho mesmo em ambientes hostis. E a órbita da Terra enquadra-se certamente nesta categoria.

Tal como a Nvidia, várias empresas e agências espaciais já estão a considerar a ideia de processar dados diretamente no espaço. Isto reduziria a latência em certas aplicações e também eliminaria a necessidade de transmitir grandes volumes de dados de volta para a Terra. O projeto, em todo o caso, é de grande escala, mas com a tecnologia atual, não é impossível.