ASML: com a sua tecnologia EUV, esta empresa holandesa criou um monopólio na IA

A ASML é uma empresa holandesa com um papel único no ecossistema dos semicondutores. Em vez de fabricar chips, a ASML projeta e constrói os sistemas de litografia essenciais que todas as fabricantes de semicondutores avançados necessitam para se manterem competitivas. Neste momento, é um autêntico monopólio.

A vantagem competitiva inigualável da ASML: litografia EUV

O ponto mais poderoso da ASML é o seu domínio da tecnologia de radiação ultravioleta extrema (extreme ultraviolet - EUV). A litografia pode ser entendida como uma forma altamente sofisticada de fotografia. Em vez de projetar uma imagem em película, projeta o complexo esquema dos circuitos de um microchip sobre uma silicon wafer.

Estes padrões, sobrepostos em camadas, são o que confere funcionalidade ao chip.

Enquanto tecnologias mais antigas utilizam radiação ultravioleta profunda (deep ultraviolet - DUV), o salto para a IA e outras aplicações avançadas exige transístores exponencialmente menores e mais complexos. Tal só é possível com a luz EUV.

A ASML é a única empresa a nível mundial que conseguiu comercializar com sucesso sistemas de litografia EUV. Esta tecnologia exclusiva confere à empresa um poderoso monopólio global sobre a ferramenta mais crítica na produção de chips avançados.

A complexidade desta tecnologia, e consequentemente a barreira à entrada de concorrentes para a ASML, é imensa. Envolve disparar um laser de alta potência contra minúsculas gotas de estanho fundido, 50.000 vezes por segundo, dentro de um vácuo quase perfeito, para criar a fonte de luz EUV.

Como resultado, as gigantes da indústria dependem inteiramente das máquinas da ASML para os seus nodes de processo mais avançados.

O reflexo no desempenho financeiro

Este domínio de mercado traduz-se diretamente num ótimo desempenho financeiro. No seu relatório de resultados do primeiro trimestre de 2025 (Q1 2025), a ASML demonstrou esta força:

Atingiram os 7,7 mil milhões de euros, o que evidencia uma procura sustentada pelos seus sistemas, mesmo num ambiente macroeconómico complexo;

Reportou uma margem bruta de 54 % no primeiro trimestre, um nível saudável que sublinha o seu significativo poder de fixação de preços como fornecedor único.

Garantiu 3,9 mil milhões de euros em encomendas líquidas durante o Q1.

Aprovou um dividendo total de 6,40 euros por ação para o ano fiscal de 2024, um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior.

Detém uma autorização dos acionistas para recomprar até 10% do seu capital social emitido até outubro de 2026.

Enquanto os designers de chips individuais lutam por quota de mercado, a ASML fornece as ferramentas essenciais a todos eles. O seu controlo exclusivo sobre a tecnologia EUV cria uma vantagem competitiva super duradoura; e rara em qualquer indústria!

