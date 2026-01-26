Nova Launcher está de volta, mas traz uma novidade que ninguém queria

Há um reviravolta no complicado capítulo final do Nova Launcher. Esta aplicação icónica sempre presente no Android é usada por muitos que apreciam a máxima personalização nos seus dispositivos mudou. Agora está de volta, mas traz algo que ninguém queria. Falamos da publicidade presente.

Afinal o Nova Launcher está de volta ao Android

Kevin Barry, deixou órfãos os utilizadores desta app ao anunciar o início do fim para o launcher mais importante que a plataforma móvel da Google já viu. A Branch Metrics já tinha tomado medidas para abandonar o Nova Launcher alguns anos depois de o ter adquirido, despedindo a maior parte da equipa, deixando a aplicação exclusivamente nas mãos de um Barry entregue à sua sorte.

Deixou algumas coisas preparadas, que foram lançadas como uma atualização após a sua saída da empresa. E agora, descobriu-se que o Nova Launcher tem mesmo um novo proprietário, a Instabridge Sweden AB. A boa notícia é que não parecem planear uma mudança radical neste launcher. Embora estejam certamente a tentar recuperar o investimento através da publicidade.

A primeira coisa é que se pode esquecer é um adeus definitivo, pelo menos a curto prazo. A Instabridge Sweden AB querer tirar partido de uma base de utilizadores ainda enorme. O Nova Launcher procura agora monetizar e tornar-se rentável sob uma equipa nova que implementará novas ideias numa base que permanece funcional e tem potencial.

Traz uma novidade que ninguém queria, a publicidade

O seu objetivo é dar continuidade ao trabalho da Branch Metrics, tentando restaurar a glória do Nova Launcher, respeitando o trabalho de Kevin Barry. Confirmaram que irão honrar as licenças existentes do Nova Launcher Prime. Afirmaram que não farão alterações substanciais na aplicação ou na experiência que os seus utilizadores de longa data esperam.

É claro que fizeram alterações, uma vez que a última atualização foi a 18 de janeiro de 2026. Introduziram anúncios e pedaços de código que incluem rastreadores para anúncios do Facebook e Google AdMob. Isto faz parte da procura pela sustentabilidade, que também os levou a manter o código de análise da Branch Metrics, algo que está certamente incluído no contrato de compra.

A Instabridge tentou tranquilizar os utilizadores, afirmando que promete transparência e que irá recolher o mínimo de dados possível para exibir anúncios e rentabilizar o serviço, embora não venda informações pessoais. Existe ceticismo devido às outras apps da empresa, com muitos anúncios, e porque o Nova Launcher exige novas permissões relacionadas com serviços de publicidade, como acesso ao calendário ou galeria de imagens.