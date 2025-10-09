Google foca-se no smartwatch e traz o Wear OS 6 aos Pixel Watch 2 e 3

Embora o Pixel Watch 4 seja o smartwatch que tem recebido toda a atenção, a Google não se esqueceu das gerações anteriores do seu smartwatch. É por isso que a atualização do Wear OS 6 já está disponível para o Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3. É hora de atualizar o relógio da Google.

Google foca-se agora no seu smartwatch

A grande novidade do Wear OS 6, baseado no Android 16, é a nova linguagem de design Material 3 Expressive. Isto significa que os utilizadores dos Pixel Watches de 2023 e 2024 poderão tirar partido do visual atualizado do sistema. O Wear OS 6 apresenta uma estética atualizada, concebida para modelos de smartwatch com ecrãs redondos. Isto é mais evidente nas animações do software e no layout dos botões.

A Google tem atualizado as suas apps principais para o design Material 3 Expressive há algum tempo. Com o Wear OS 6, isso é percetível ao nível do sistema, com a introdução nas secções de notificações e definições rápidas, bem como no desbloquear do ecrã. A atualização do Wear OS 6 também traz os Temas Dinâmicos no Pixel Watch 2 e 3. O relógio deteta as cores primárias do mostrador e aplica-as ao sistema.

A Google lançou a atualização do Wear OS 6 para todas as versões do Pixel Watch 2 e 3. Isto significa que o novo software já está disponível para modelos com Wi-Fi e Bluetooth, bem como para versões com ligação via operador. Para verificar manualmente se a atualização está disponível em qualquer relógio, deve aceder a Definições > Sistema > Atualizações do Sistema.

O Wear OS 6 chegou aos Pixel Watch 2 e 3

Este tipo de implementação demora, geralmente, algumas horas — ou até dias — para estar disponível em todos os dispositivos compatíveis. Portanto, se um Pixel Watch 2 ou Pixel Watch 3 indicar que já está atualizado e não houver uma nova versão do software para instalar, deve esperar-se um pouco mais.

Existe uma forma de forçar manualmente o smartwatch da Google a atualizar para a versão mais recente do sistema operativo. Basta tocar várias vezes na mensagem "O seu relógio está atualizado". Este processo simples obrigará o relógio a descarregar a versão mais recente do software.

A Google também divulgou imagens oficiais do Wear OS 6 para o Pixel Watch 2, 3 e 4. A listagem mostra que a atualização do novo software para o Pixel Watch original ainda não está disponível . Também não se sabe quando será lançada, tendo em conta que esta atualização deverá ser a última para aquele modelo.