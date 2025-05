Será mais simples migrar do iPhone para o Android e a ajuda vem da Apple

Migrar do iPhone para o Android não é um processo impossível, mas ainda dá algum trabalho ao utilizador. A Google tem uma app dedicada, que tenta auxiliar no processo. Agora, tudo ficará um pouco mais simples, segundo o que o Android 16 revela. O mais curioso é que esta ajuda vem da Apple e de algo que esta prepara.

Mais simples migrar do iPhone para Android

A Apple prepara-se para dar um novo passo que tornará a transição do iPhone para o Android mais fácil. Os códigos que surgiram na versão beta do Android 16 mostram que, com o iOS 19, o eSIM do iPhone pode ser transferido diretamente para o dispositivo Android sem fios.

Esta funcionalidade automatizará a transferência do eSIM, que até agora os utilizadores tinham de fazer manualmente com a operadora. Segundo as fugas de informação, a aplicação SIM Manager da Google inclui agora referências a uma nova secção intitulada “Transferir do iPhone para o Android”.

Espera-se que esta secção esteja localizada no menu Definições > Geral > Transferir ou Repor iPhone do iPhone. A lógica do sistema baseia-se na transferência sem fios do eSIM quando um código QR apresentado no iPhone é digitalizado com um dispositivo Android. Este método funcionará da mesma forma que as transferências de eSIM entre dispositivos Android funcionam atualmente com muito sucesso.

Google mostrou que ajuda vem da Apple

A funcionalidade ainda não foi anunciada oficialmente. No entanto, informações emergentes sugerem que a Apple poderá apresentar esta inovação como parte do iOS 19 na WWDC 2025, em junho. Também é possível que a empresa ofereça esta função numa atualização provisória do iOS 18 no verão.

Atualmente, o processo de migração do eSIM exige que os utilizadores contactem a operadora móvel e realizem operações manuais. No Android, os eSIM podem ser facilmente transferidos para outro dispositivo Android sem fios através do código QR.

A inclusão desta funcionalidade no iOS pela Apple eliminará um dos maiores obstáculos que os utilizadores de iPhone enfrentam ao migrar para o sistema da Google. Tudo fica assim mais simples, libertando ainda mais o utilizador e a necessidade de configurar.