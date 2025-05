DS apresenta o Nº4: a excelência do savoir-faire francês pode ser 100% elétrica ou híbrida

Concebido para os clientes que procuram um estilo assertivo, num automóvel dinâmico e intuitivo, o N°4 promete entregar a excelência do savoir-faire francês, e responder a cada cliente, com as versões 100% elétrico e uma autonomia de 450 km; híbrido plug-in e uma autonomia elétrica alargada de 81 km; e híbrido com auto-carregamento.

Chega a Portugal no último trimestre deste ano com as versões E-TENSE 100% elétrico com 213 cv e híbrido 145 cv, com a promessa de oferecer um equilíbrio perfeito entre desempenho e elegância.

O N°4 da DS Automobiles tem um design de vanguarda e apresenta-se como a mais vasta gama de versões eletrificadas no segmento das berlinas compactas premium, num equilíbrio único entre conforto e comportamento em estrada e uma conectividade de referência.

O N°4 afirma-se com uma frente completamente redesenhada e mais horizontal, onde a tecnologia e a elegância se unem num design assertivo.

A nova grelha de radiador preta, ampliada com grande atenção ao detalhe, acolhe uma assinatura luminosa distintiva diretamente inspirada no concept DS E-TENSE PERFORMANCE e na última criação da marca, o N°8, que conhecemos aqui.

A elegância que os clientes da DS exigem

Com um comprimento de 4,40 metros, uma largura de 1,87 metros e uma altura de 1,47 metros, o DS N°4 chega montado em jantes de grande diâmetro (720 mm).

Todas as motorizações estão equipadas de série com jantes de 19 polegadas, enquanto a versão híbrido plug-in dispõe de uma opção exclusiva de jantes de 20 polegadas.

Para a secção traseira, os designers da DS Automobiles criaram uma assinatura de iluminação: as luzes traseiras 100% LED apresentam uma nova máscara "Dark Chrome".

Oferta 100% eletrificada, mas não só

Logo a partir do seu lançamento, ainda este ano, o N°4 irá contar com uma gama inédita e completa de grupos motopropulsores eletrificados.

Único hatchback multienergias do seu segmento a oferecer uma gama completa de grupos motopropulsores eletrificados, estará disponível com duas tecnologias adaptadas a todas as utilizações: híbrido auto-carregável e uma nova versão 100% elétrica. Posteriormente, em 2026, será disponibilizado o híbrido plug-in.

N°4 E-TENSE: novo motor 100% elétrico

A chegada do N°4 E-TENSE marca uma nova etapa na transição energética da DS Automobiles, com um motor 100% elétrico que combina uma autonomia de 450 km (ciclo combinado WLTP) e um elevado desempenho com 213 cv e 343 Nm de binário.

O N°4 E-TENSE está equipado com uma bateria com uma capacidade líquida de 58,3 kWh.

Uma nova arquitetura de bomba de calor e um maior dimensionamento dos componentes de arrefecimento e aquecimento foram concebidos para oferecer uma maior eficiência e um conforto térmico otimizado.

Concebido para responder às necessidades quotidianas, o N°4 E-TENSE dispõe de um carregador de bordo de 11 kW de série e pode aceitar uma carga de corrente contínua até 120 kW.

Num ponto de carregamento rápido, pode passar de 20% a 80% de carga em cerca de 30 minutos, ou recuperar uma autonomia de 100 km WLTP em 11 minutos.

N°4 PLUG-IN HYBRID: nova autonomia de até 81 km em modo 100% elétrico

A DS Automobiles apresenta, também, uma nova geração de grupo motopropulsor híbrido recarregável com o N°4 híbrido plug-in, que oferece uma autonomia 30% superior em modo totalmente elétrico.

O seu grupo motopropulsor combina um motor a gasolina de quatro cilindros turbo de 180 cv com um motor elétrico de 110 cv, integrado numa nova caixa de velocidades automática de dupla embraiagem eDCT7, concebida para otimizar o consumo de combustível e o desempenho.

Com uma potência combinada de 225 cv e 360 Nm de binário, o N°4 híbrido plug-in proporciona uma aceleração notável atingindo os 100 km/h em apenas 7,4 segundos, 0,3 segundos mais rápido do que a geração anterior.

Graças a uma nova bateria com uma capacidade líquida de 14,6 kWh, este modelo pode percorrer até 81 km (autonomia combinada WLTP) em modo 100% elétrico antes de passar ao modo híbrido.

Fornecido com um carregador de bordo de 3,7 kW, o DS 4 híbrido plug-in oferece uma versão de 7,4 kW como opção, permitindo um recarregamento mais rápido num ponto de carregamento adequado.

N°4 HYBRID: 145 cv para uma maior eficiência

Com uma potência de 145 cv, o N°4 híbrido combina um motor turbo a gasolina de 1,2 litros e três cilindros com um motor elétrico de 21 kW (28 cv), integrado diretamente na caixa automática de dupla embraiagem de seis velocidades.

Graças à sua arquitetura híbrida otimizada, o N°4 híbrido pode funcionar até 50% do seu tempo de condução urbana com energia elétrica, dependendo das condições de tráfego e do estilo de condução.

Por ser auto-recarregável, recupera a energia da desaceleração e da travagem para alimentar a sua bateria.

Com 230 Nm de binário, este motor proporciona um desempenho de primeira classe, apresentando baixas emissões de CO2 (a partir de 116 g/km).

O savoir-faire francês combinado com tecnologia avançada

O DS N°4 assume a excelência do savoir-faire francês, com a precisão de cada detalhe a refletir a visão da DS Automobiles.

A bordo, a ergonomia e a elegância fundem-se para criar uma experiência de imersão única.

Além disso, de frente para o condutor, surge um novo painel de instrumentos digital de elevada definição, de 10,25 polegadas, inspirado no grafismo do N°8, complementando o DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, uma tecnologia de ponta que otimiza a experiência de condução, projetando as informações essenciais diretamente no campo de visão do condutor.

No centro do painel de bordo, um segundo ecrã de 10 polegadas permite navegar no sistema de infoentretenimento DS IRIS SYSTEM.

Com uma distância entre eixos de 2,67 metros e uma largura de 1,87 metros, o N°4 oferece um espaço interior generoso, bem como muito espaço de arrumação, com 430 litros de bagageira na versão híbrido, 360 litros no híbrido plug-in e 390 litros na nova versão 100% elétrica.

Promessa de uma condução serena

Concebido sobre a plataforma modular EMP2, o N°4 distingue-se pela sua capacidade de acolher diferentes motorizações.

Com o DS DRIVE ASSIST 2.0, o N°4 oferece aos condutores uma experiência de condução semiautónoma de nível 2 através da mudança de faixa, ultrapassagem semiautomática e recomendações antecipadas de velocidade baseadas na sinalização rodoviária.

O DS DRIVE ASSIST 2.0 está equipado com sensores que registam tudo o que acontece dentro e à volta do automóvel para garantir uma condução suave e serena.

Associado a este equipamento, o N°4 oferece uma nova funcionalidade, o DS DRIVER ATTENTION MONITORING (DAA4), que analisa em permanência o nível de atenção e de fadiga do condutor através de uma câmara de infravermelhos colocada no pilar do para-brisas.

Os faróis DS MATRIX LED VISION contribuem igualmente para a serenidade dinâmica a bordo do N°4: são compostos por três módulos LED que se adaptam às condições de circulação, ao ângulo do volante, à velocidade e às condições climatéricas, com cinco modos pré-definidos: cidade, campo, autoestrada, mau tempo e nevoeiro.

Além destas características, o Nº4 possui ainda dois acabamentos: PALLAS e ÉTOILE, que se traduzem em níveis de equipamento específicos e pacotes de opções personalizáveis para responder às necessidades mais exigentes.

