Android Auto: Google volta a tirar funções sem alertar utilizadores

O Android Auto tem estado debaixo de fogo! As atualizações desastrosas da Google nas últimas semanas mostram isso. O mais recente caso veio com o Android Auto 15.2 e está a deixar os utilizadores insatisfeitos por eliminar completamente uma funcionalidade muito útil. O pior de tudo é que ninguém sabe se é propositado ou simplesmente é um bug.

Google volta a remover funções sem alertar

Muitos utilizadores reportaram o desaparecimento de uma funcionalidade importante na versão 15.2 do Android Auto. Nos próprios fóruns da Google pode ler-se um grande número de queixas em que dizem literalmente que estas mudanças os estão a “deixar loucos”.

Quem atualizou para a versão 15.2 do Android reparou que os widgets da barra de tarefas, como o widget de reprodução do Spotify, desapareceram por completo. Além disso, e por um motivo desconhecido, a barra de tarefas está a mudar automaticamente de posição horizontal para vertical.

Segundo vários relatos, este bug tem vindo a surgir desde o final de setembro, mas a maioria dos utilizadores tem notado a ausência desta funcionalidade nas últimas semanas. Isto porque a atualização do Android Auto 15.2 está a ser implementada de forma gradual e automática.

Android Auto vê funções a desaparecer mais uma vez

A Google parece ter confirmado que o desaparecimento de widgets da barra de tarefas do Android Auto é um bug, e afirma estar a investigar o problema para trabalhar numa futura correção. Enquanto isso, não há nada que os utilizadores possam fazer. Alguns, desesperados, estão a instalar uma versão mais antiga para recuperar uma das funcionalidades mais úteis da plataforma.

Embora o Android Auto esteja repleto de bugs, a plataforma da Google também está a receber — ou está prestes a receber — algumas novidades muito interessantes. Um deles é a integração com o Gemini, a inteligência artificial da Google, que irá substituir por completo o Google Assistant. É apenas uma questão de tempo até que a empresa implemente estas mudanças.

De facto, no Google Maps, alguns utilizadores podem trocar o Google Assistant pelo Gemini para responder a perguntas enquanto conduzem. Faz também parte dos planos da Google substituir por completo o seu assistente virtual por um modelo de linguagem próprio, que será em breve atualizado para a versão 3.0.