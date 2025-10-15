Vendas de veículos elétricos com novos máximos graças a EUA, Europa e China

As vendas globais de veículos elétricos ultrapassaram, pela primeira vez, a marca dos 2 milhões num único mês. Alcançando assim um recorde de 2,1 milhões de unidades em setembro de 2025. Este crescimento sem precedentes é impulsionado pelo desempenho robusto de mercados-chave como EUA, Europa e China.

Mercado de veículos elétricos em aceleração

A análise da consultora de pesquisa Rho Motion revela que, no acumulado do ano, as vendas de VEs já totalizam 14,7 milhões, representando um aumento de 26% relativamente ao ano anterior.

Os EUA avançaram rapidamente e os compradores reclamaram créditos fiscais a expirar. Já o Reino Unido teve novos recordes de novas matrículas e a Coreia do Sul bateu recordes graças à Tesla, Hyundai, Kia e aumento das importações da BYD.

Cenário global de vendas de veículos elétricos

Global: 14,7 milhões (+26%)

14,7 milhões (+26%) China: 9,0 milhões (+24%

9,0 milhões (+24% Europa: 3,0 milhões (+32%)

3,0 milhões (+32%) América do Norte: 1,5 milhões (+11%)

1,5 milhões (+11%) Resto do mundo: 1,2 milhões (+48%)

A Europa aposta forte em incentivos

A Europa registou um mês recorde, com 427 mil VEs vendidos, um aumento de 36% em relação a setembro do ano anterior. O Reino Unido liderou a subida, com a procura impulsionada pelo lançamento de novas matrículas e pelo “Electric Car Grant” do governo.

O mercado europeu, no total, cresceu 32% no acumulado do ano, atingindo 3 milhões de unidades. Outros países também contribuíram para este crescimento, com a Alemanha a aprovar um novo pacote de incentivos de 3 mil milhões de euros. Itália e a Espanha registaram crescimentos de dois terços e mais do dobro, respetivamente, em comparação com 2024.

EUA e a corrida frenética contra o tempo

Na América do Norte, as vendas de VEs dispararam 66% em setembro. Foram impulsionadas pela urgência dos consumidores em aproveitar os incentivos federais que expiravam no final do mês. No entanto, a Rho Motion prevê uma desaceleração no último trimestre do ano, à medida que os créditos fiscais desaparecem.

Face a este cenário, algumas fabricantes já estão a reagir. A Hyundai reduziu os preços, a Mercedes-Benz parou a produção de quatro modelos elétricos e a GM suspendeu um turno na sua fábrica de Spring Hill, no Tennessee. A Volkswagen também interrompeu a produção do seu modelo ID.4 mo Tennessee. Já a Nissan chegou a cancelar os seus planos de fabricar VEs nos EUA.

China domina e mantém a liderança destacada

A China mantém a sua posição como a maior potência do mercado de VEs a nível mundial. Em setembro, o país asiático vendeu 1,3 milhões de veículos elétricos, com as vendas de veículos puramente elétricos (BEV) a aumentarem 28% para 800 mil unidades.

No acumulado do ano, a China já vendeu quase 9 milhões de VEs, representando um crescimento de 24%, consolidando a sua liderança e a maturidade do seu mercado.